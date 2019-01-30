تيريزا ماي تتفاوض مجددا بشأن "بريكست" والاتحاد الأوربي يرفض

صوت النواب البريطانيون، على تعديل لتغيير اتفاق بريكست، وخاصة بند -العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، لكن الاتحاد قال إن الاتفاق" غير قابل لإعادة التفاوض".

وطلب مشرعون بريطانيون من رئيسة الوزراء تيريزا ماي إعادة فتح معاهدة الخروج من الاتحاد الأوربي من أجل إدخال تعديلات على ترتيب مثير للجدل يتعلق بالحدود الأيرلندية، لكن الاقتراح سرعان ما قوبل بالرفض التام من الاتحاد.

تصويت جديد في البرلمان البريطاني:

بعد أسبوعين من رفض البرلمان للاتفاق الذي طرحته ماي للخروج من الاتحاد الأوربي بأغلبية ساحقة، أيد أمس الثلاثاء اقتراحًا يقضي بعودة رئيسة الوزراء إلى بروكسل بتفويض أقوى سعيًا لتعديلات يرجح أن تلقى تأييده.

قبل التصويت على التعديل الذي أيده 317 نائبًا مقابل 301 عارضوه، اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنّ هذا التعديل الذي طرحه المحافظ غراهام برادي سيمنحها "تفويضًا" للتفاوض مجددًا، وهو الأمر الذي لا تزال بروكسل ترفضه قبل شهرين من موعد بريكست.

في الوقت ذاته كان هناك رفض لاقتراح يفتح للبرلمان سبيلا لمنع الخروج من الاتحاد خروجًا فوضويًا دون اتفاق وذلك من خلال دفع ماي لأن تطلب من بروكسل تأجيل الخروج إن لم تستطع التوصل لاتفاق من خلال البرلمان.

مع بقاء شهرين فقط على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي كما يقتضي القانون، يحث المستثمرون والحلفاء الحكومة على التوصل لاتفاق يتيح الخروج من الاتحاد خروجًا منظمًا.

بعد أسبوعين، أيضًا من رفض اتفاقها في أكبر هزيمة برلمانية في تاريخ بريطانيا الحديث، قالت ماي إنها أوضحت للأغلبية من أعضاء البرلمان الذين وصفتهم بالشرفاء إنها ستؤيد اتفاقًا بعد إدخال تعديلات على الترتيب الخاص بالحدود الأيرلندية.

ماي أضافت "من الواضح الآن أن هناك طريقًا يمكن أن يؤمن أغلبية كبيرة وراسخة في المجلس تتيح الخروج من الاتحاد الأوربي باتفاق" وقالت إنها ستسعى إلى "تغييرات ملزمة قانونًا".

وزيرة الشؤون الأوربية في أيرلندا هيلين مكنتي، قالت "هذا اتفاق جرى التفاوض عليه مع المملكة المتحدة من خلال المملكة المتحدة ووقعت عليه المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء، ومع هذا يبدو الآن أن هناك نكوصًا وتراجعًا عن الالتزامات التي قدمت".

الكرة في ملعب الاتحاد الأوربي:

بريطانيا تبحث عن خروج سهل من الاتحاد الأوربي