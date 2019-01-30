تفاعل كبير مع دعوة أطلقتها كتائب القسام لطلب الدعم عبر "بتكوين"

دعت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الثلاثاء، مؤيديها في العالم إلى تقديم الدعم المالي لها من خلال عملة "بتكوين" الرقمية الافتراضية.
https://twitter.com/m_khater9/status/1090364035009298436?ref_src=twsrc%5Etfw
هذه المرة الأولى التي توجّه فيها كتائب القسام نداءً لدعمها ماليًا عبر عملة رقمية، في مؤشّر إلى صعوبات تواجهها في التمويل.
تصريح الناطق الإعلامي باسم #كتائب_القسام أبو عبيدة قبل قليل مبكي ويدعو للألم أن تجد المقاومة الفلسطينية نفسها مضطرة لأن تكشف أنها تعيش في أزمة مالية خانقة تهدد حتى قدراتها في الدفاع عن شعبنا وعن قبلة المسلمين الأولى #المسجد_الأقصى المبارك.
هذه أول مرة على ما أذكر تصريح كهذا..
— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) January 29, 2019
البتكوين ""Bitcoin هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط، وما يميزها عن العملات التي تتحكم فيها البنوك المركزية في العادة هي أنها لا تخضع لتحكم جهة معينة.
غزت الدعوة التي أطلقها أبو عبيدة، إلى التبرع بـ "البتكوين" لصالح المقاومة الفلسطينية، منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل المئات مع دعوة القسّام. وتلك أبرز التعلقيات:
https://twitter.com/AYMANMOHRO/status/1090506769468674048?ref_src=twsrc%5Etfw
#دعم_المقاومة #بيتكوين_القسام pic.twitter.com/0Gbt29r2cb
— 256456🇵🇸 (@Is1548256456) January 30, 2019
الشعوب العربية والإسلامية تبدأ بالتنسيق من أجل جمع التبرعات لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة , بعد نداء كتائب القسام .
— وكالة غزة الآن الإخبارية (@gazalnps) January 29, 2019
القسام والعالمية**ان تصريح القسام حول استجلاب الدعم العالمي من قبل محبي المقاومة والعدل حول العالم بعيدا عن البنوك المركزية "بنوك روتشيلد" هو بمثابة الانطلاق العالمي نحو الحرية وسيجد دعما عالميا وانسانيا من الشعوب المحبة للعدل والمقاومة حول العالم .#بيتكون #دعم_المقاومة
— 256456🇵🇸 (@Is1548256456) January 29, 2019
أبرز ما يميز تبني #القسام لتحويل الأموال عبر #البيتكوين ليس مجرد صعوبة تتبع المصدر، ولكن الأهم والأكيد بلا شك هو عدم قدرة أي حكومة أو نظام في العالم من حجب أو التدخل في أي عملية تحويل من أي مكان في العالم، وهي إنجاز فعلي
— Ibَrahim إِبراهيم (@IbrahimAbAr) January 29, 2019