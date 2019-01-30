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سياسة

تفاعل كبير مع دعوة أطلقتها كتائب القسام لطلب الدعم عبر "بتكوين"

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة
30/1/2019

دعت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الثلاثاء، مؤيديها في العالم إلى تقديم الدعم المالي لها من خلال عملة "بتكوين" الرقمية الافتراضية.

القسام يستعين بـ"البتكوين":
  • أبو عبيدة الناطق باسم القسام كتب في تغريدة نشرها عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي "تليغرام": ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة البيتكوين عبر الآليات التي سنعلن عنها قريبًا.
  • لم يقدم أبو عبيدة مزيدًا من التفاصيل.    
  • أبو عبيدة: العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل.
  • أبو عبيدة: محبو المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة.

https://twitter.com/m_khater9/status/1090364035009298436?ref_src=twsrc%5Etfw

للمرة الأولى

هذه المرة الأولى التي توجّه فيها كتائب القسام نداءً لدعمها ماليًا عبر عملة رقمية، في مؤشّر إلى صعوبات تواجهها في التمويل.

خلفية:
  • القسام تمتلك منظومة سلاح وصواريخ استخدمتها بضرب مدن إسرائيلية مثل تل أبيب، في مواجهات عسكرية عدّة.      
  • حركة "حماس" لا تفصح عن عدد عناصرها العسكريين، لكنّ مصادر إخبارية تحدثت عن أن القسام لديها مقاتلين يزيد عددهم عن عشرين ألف مقاتل.

  • البتكوين ""Bitcoin هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط، وما يميزها عن العملات التي تتحكم فيها البنوك المركزية في العادة هي أنها لا تخضع لتحكم جهة معينة.

  • كثيرون من حول العالم جمعوا ثروات في السنوات الأخيرة بفضل العملات الافتراضية التي تشهد إقبالًا متناميًا وأشهرها البتكوين، على الرغم من التقلّبات في أسعارها.
بتكوين القسام يغزو منصات التواصل:

غزت الدعوة التي أطلقها أبو عبيدة، إلى التبرع بـ "البتكوين" لصالح المقاومة الفلسطينية، منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل المئات مع دعوة القسّام. وتلك أبرز التعلقيات:

https://twitter.com/AYMANMOHRO/status/1090506769468674048?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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