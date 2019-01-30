ترمب: الاستخبارات الأمريكية تتعامل بـ"سذاجة" مع إيران

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقييم استخبارات بلاده لمخاطر إيران بأنه "سلبي للغاية وغارق في السذاجة".
التفاصيل:
- ترمب كتب على تويتر "يبدو أن رجال الاستخبارات سلبيين وساذجين تماما، عندما يتعلق الأمر بمخاطر إيران".
- ترمب: إنهم على خطأ! عندما أصبحت رئيسا، كانت إيران تثير المشاكل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه.
- ترمب: لكن منذ إنهاء اتفاق إيران النووي الفظيع، أصبحوا مختلفين تماما.
- ترمب: إلا أنهم ما يزالون يمثلون مصدرا للخطر والصراع.
- ترمب: اختبروا صواريخ (الأسبوع الماضي) وأكثر من ذلك، ويقتربون جدا. اقتصادهم في طريقه إلى الانهيار، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يعيقهم. يجب علينا الحذر من إيران.
- ترمب: ربما يتعين أن تعود الاستخبارات إلى المدرسة!
خلفية:
- هجوم ترمب يأتي بعد يوم من تقديم رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس تقريرًا سنويًا عن "تقييم التهديدات العالمية" التي تواجهها الولايات المتحدة، إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي.
- التقرير يعكس "الرؤى الجماعية لمجتمع الاستخبارات" والذي يضم أجهزة مثل الاستخبارات الوطنية الأمريكية (إن إس إيه) وجهاز الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) وأجهزة اتحادية أخرى.
- التقرير خلص إلى أن كوريا الشمالية ليست راغبة في التخلي عن مخزونها النووي وأن إيران لم تأخذ حتى الآن خطوات ضرورية لصنع قنبلة نووية، وهو ما يتعارض بصورة مباشرة مع المفهوم الذي يقوم عليه اثنان من مبادرات السياسة الخارجية لترمب.
- مديرة "سي آي إيه" جينا هاسبل قالت إن إيران ما تزال ملتزمة بشروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رغم انسحاب واشنطن منه.
- هاسبل: أحدث المعلومات تشير إلى أن الإيرانيين يفكرون في اتخاذ خطوات تقلل من التزامهم بالاتفاق في إطار مساعيهم للضغط على الأوربيين لتقديم المزايا الاستثمارية والتجارية التي كانت إيران تأمل في الحصول عليها نتيجة الاتفاق.
- فيما يتعلق بتنظيم الدولة، رأى التقرير أن تنظيم الدولة يشكل تهديدًا قويًا في منطقة الشرق الأوسط ويواصل قادته التشجيع على شن هجمات على الغرب.
- لدى إعلانه قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، أكد الرئيس ترمب أن تنظيم الدولة قد هُزم.
- التقرير يأتي أيضا قبل أسابيع من قمة ثانية أعلن عنها بين ترمب وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون.
- مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس قال في الجلسة إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أنه من غير المرجح أن توافق بيونغ يانغ على التخلص من جميع أسلحتها النووية.
- ترمب قال بعد قمة سنغافورة في يونيو/حزيران 2018، إن زعيم كوريا الشمالية وافق على التخلص من الأسلحة النووية.
- مدراء الاستخبارات أكدوا مجددا أنهم يعتقدون أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة 2016، وهو ما نفاه الرئيس مرارا.
- المدراء قالوا إنهم يتوقعون أن تتدخل روسيا، إضافة إلى دول أخرى مثل الصين، مرة أخرى في انتخابات الرئاسة 2020.