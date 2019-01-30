الرئيس الفنزويلي: ترمب أصدر أمرا باغتيالي.. والمغرب: ندعم غوايدو

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإصدار أمر لكولومبيا المجاورة لاغتياله، لكنه قال إنه مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي والمعارضين في بلاده.

وجاءت تصريحات مادورو خلال مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية.

أبرز تصريحات مادورو:

دونالد ترمب قطعا أصدر أمرا لقتلي.

ترمب أبلغ حكومة كولومبيا والمافيا الكولومبية لقتلي.

إذا حدث شيء لي يوما ما، فإن دونالد ترمب والرئيس الكولومبي إيفان دوكي سيتحملان المسؤولية.

أرفض الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة.

الأمر باعتقال زعيم المعارضة خوان غوايدو لم يصدر بعد.

فنزويلا ستسدد ديونها لكل من روسيا والصين.

القوات المسلحة لا تزال موالية لي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعمني بقوة.

مستعد لمقابلة ترمب وقتما يريد.

أعتقد أن الأمر غير مرجح نظرا لمحاولات من مساعدي الرئيس الأمريكي للحيلولة دون ذلك.

أنا مستعد للجلوس وإجراء محادثات مع المعارضة لمصلحة فنزويلا ومن أجل السلام ومستقبل البلاد.

دعوة روسية:

روسيا دعت المعارضة الفنزويلية إلى التخلي عن شروطها المسبقة والبدء في محادثات مع مادورو.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موسكو تريد تهيئة الظروف لإقامة حوار بين الطرفين.

لافروف: أي وساطة دولية في هذه المحادثات يجب أن تكون حيادية وأن تضم طيفا واسعا من الدول.

روسيا تجري مناقشات مع الصين ودول أمريكا اللاتينية وأوربا للمضي بمثل هذا الحوار قدما.

المغرب يدعم زعيم المعارضة:

أعلن المغرب دعمه لزعيم المعارضة ورئيس البرلمان غوايدو.

الخارجية المغربية: نرحب بالتدابير التي اتخذها رئيس البرلمان من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي.

وزير الخارجيّة المغربي ناصر بوريطة أجرى محادثة هاتفيّة مع غوايدو بطلب من زعيم المعارضة الفنزويلية، وفقًا للخارجية المغربية.

العلاقات بين الرباط وكاراكاس متوترة بسبب موقف الأخيرة من الصحراء الغربية التي تُشكّل أولوية بالنسبة للدبلوماسية المغربية.

جذور الأزمة:

تعود جذور الأزمة إلى أواخر عام 2015، عندما ألحقت المعارضة بتيار تشافيز أكبر هزيمة في التاريخ في الانتخابات التشريعية، وفازت بأكثرية مقاعد البرلمان إلا أن ردّ مادورو جاء سريعًا عبر تشكيل جمعية تأسيسية من أنصاره فقط، استحوذت على معظم صلاحيات النواب.

في مواجهة مؤسسات يسيطر عليها أنصار تشافيز (المحكمة العليا، سلطات انتخابية…)، قاطعت المعارضة الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار 2018 ولا تعترف بالولاية الثانية التي فاز بها مادورو.

أعلن غوايدو نفسه رئيسًا للوكالة، بموجب مادة من الدستور بشأن ما يعتبره شغوراً في السلطة.

يقول غوايدو إن هدفه إجراء انتخابات وإخراج البلاد من الركود الاقتصادي بين نسبة التضخم العالية (10 ملايين في المئة عام 2019 بحسب صندوق النقد الدولي) ونقص في المواد الغذائية والأدوية.

خلفية: