هاآرتس تكشف النقاب عن "شركة سرية" إسرائيلية للهجمات التقنية
3/1/2019
كشف تحقيق استقصائي لصحيفة" ذي ماركر" الاقتصادية الصادرة عن مؤسسة " هاآرتس" الإسرائيلية النقاب عن شركة سرية في تل أبيب تتخصص في بيع أنظمة وأدوات الهجمات الإليكترونية خارج إسرائيل.
وذكر التحقيق الذي نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة (هاآرتس) الخميس أن الشركة تسمي على اسم سمكة تعيش في حوض نهر الأمازون وهي (كانديرا)، وهي سمكة ضئيلة الحجم لا تزيد عن 4 بوصات، وتدخل جسم الإنسان عن طريق مجرى البول وتقوم من الداخل بتدمير الخصيتين عند الرجل، أو تتسبب في تدمير شامل للجهاز التناسلي عند الأنثى، إضافة إلى تسببها في آلام مبرحة للمصاب قبل حدوث وفاة مؤكدة بسببها.
أبرز ما جاء في التحقيق الاستقصائي الإسرائيلي:
كانديرو اسم على مسمى لتلك الشركة المتخصصة في الهجمات الإلكترونية وابتكار التقنيات التي تستخدم في اختراق أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية للتجسس على المستخدمين، وعندما تدخل مقر الشركة في إحدى بنايات تل أبيب لن تجد لوحة تشير إلى اسم تلك الشركة، ولن تجد لها موقعا ألكترونيا على الشبكة العنكبوتية.
يبلغ عدد موظفي الشركة أكثر من 120 موظفا محظور عليهم جميعا وضع سيرتهم الذاتية على مواقع التوظيف مثل " لينكد إن " وغيرها كما يقومون بالتوقيع على اتفاقات مشددة بعدم إفشاء المعلومات، وتلقت الصحيفة ردا موحدا على كل طلباتها لإجراء حوار أو الإجابة على الأسئلة هو:" لا تعليق"!
أدوات وتطبيقات الهجمات الإلكترونية بيزنس كبير في إسرائيل يتردد أنه يدر نحو مليار دولار سنويا في شكل مبيعات مباشرة من صادرات تلك الأنظمة للخارج، وتعد شركة (إن إس أو) الإسرائيلية التي باعت تقنيتها إلى دول مثل السعودية والمكسيك استخدمتها في التجسس على معارضيها، هي أكبر اللاعبين في تلك السوق وأكثرهم نفوذا وتأثيرا.
الفارق بين (إن إس أو) من جهة و(كانديرو) من جهة أخري، هو أن الأولي تتخصص في تقنيات اختراق أجهزة الهواتف النقالة بينما تتخصص كانديرا في تقنيات اختراق الحواسيب وأجهزة الخوادم (السيرفر) رغم أن الصحيفة الإسرائيلية اكتشفت أن الشركة لديها أيضا تقنيات لاختراق الهواتف المحمولة أيضا.
بخلاف شركة (إن إس أو)، فإن (كانديرو) أكثر حرصا في انتقاء زبائنها، ومعظمهم من أوربا الغربية وليس لديها أي عملاء في قارة أفريقيا بالكامل ولا تبيع منتجاتها داخل اسرائيل، وفقا للصحيفة التي قالت إن سياسات البيع في كانديرو تعد قرارا داخليا إسرائيليا بعد تعرض شركات عاملة في هذا المجال لانتقادات جراء بيع تقنياتها لأنظمة لديها سجل سيء في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
إسرائيل تعتبر صادراتها من تقنيات الهجوم الإلكتروني مثلها مثل بقية الأسلحة الأخرى، يحتاج تصديرها للخارج للحصول على موافقة حكومية من وزارة الدفاع، والوزارة لديها أيضا حساسيات تجاه تلك النوعية من الأنظمة القمعية الذين يرغبون في شراء تقنيات إلكترونية إسرائيلية.
تختلف كانديرو عن شركات تقنية إسرائيلية أخري متخصصة في الهجمات الإلكترونية مثل (هاك تيم) و (فيش فيشر) لأنها لا تبيع مجرد تطبيقات هجومية فقط ولكنها تبيع نظاما متكاملا، وفقا لما جاء في الصحيفة الإسرائيلية
تأسست شركة كانديرو في تل أبيب قبل 4 سنوات وتغلف السرية كافة أعمالها ونشاطاتها، ومن المعتقد أنها تقوم بتصدير ما قيمته 30 مليون دولار من التقنيات التي تقوم بابتكارها سنويا، وإذا صحت تلك التقديرات فإنها سوف تحتل المرتبة الثانية داخليا بعد شركة (إن إس أو) الإسرائيلية.
من المعروف أن مؤسس كانديرو هو (إسحاق زاك)، وهو أيضا مؤسس مشارك في شركة (إن إس أو)، وهو أشهر المستثمرين الإسرائيليين في الشركات الناشئة أو ما يسمي بـ “رأس المال المخاطر".
يترأس مجلس إدارة شركة (كانديرو) إيتان آشلو، ولا يتم تضمين معلوماتها في سجل الشركات الإسرائيلية غير أن الصحيفة قامت بزيارة لمقر الشركة والتقطت صورا له من خارج المبني.
قام فريق صحيفة " ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية بمراجعة سجلات الشركات الإسرائيلية، واكتشف الفريق أن كانديرو تم تسجيلها لأول مرة في سبتمبر/ آيلول من العام 2014 باسم (غريندافيك سوليوشنز) ثم غيرت الاسم إلى (إل دي إف) في مارس/ آذار من العام 2017 ثم عادت إلى اسمها الأول (غريندافيك) في ابريل/ نيسان الماضي.
مثل غيرها من شركات التقنية الإسرائيلية، تقوم (كانديرو) بتوظيف الضباط السابقين في وحدة الاستخبارات الإسرائيلية المعروفة باسم الوحدة 8200 المتخصصة في الأمن الإلكتروني، ويتقاضى الموظفون في الشركة نفس الراتب الذي كانوا يتقاضونه في الاستخبارات والبالغ 80 ألف شيكل شهريا وبعضهم يصل راتبه إلى 90 ألف شيكل شهريا.
قال أحد المستثمرين الإسرائيليين في مجال الأمن الإلكتروني:" إنهم يوظفون أفضل الهاكرز (محترفي الاختراق والهجوم الإلكتروني) في الوحدة الاستخباراتية 8200 الإسرائيلية، وأضاف المستثمر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن ظروف العمل في شركة (كانديرو) غير محددة، ولا يوجد دوام رسمي للموظفين، وبإمكانهم أن يعملوا ما شاؤوا وقتما يشاؤون، لدرجة أن لديهم موظفا يقيم في فرنسا، وهو يقوم بتشغيل حاسوبه عندما يشعر أنه يود القيام بتشغيله."
خلفيات:
تحقق شرطة تل أبيب في شكوى ضد شركة إسرائيلية للتقنية سعت لبيع السعودية نظاما لاختراق الهواتف النقالة قبيل أشهر فقط من حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد خصومه ومعارضيه.
كشف تحقيق موثق بالأدلة والصور -نشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي- النقاب عن قيام السعوديين بالسعي للحصول على التقنيات التي تنتجها شركة (إن إس أو) الإسرائيلية المتخصصة في الحلول التكنولوجية والتي تتخذ من مدينة هرتسيليا مقرا لها، لاستهداف معارضي النظام السعودي في الداخل والخارج.
نقلت هاآرتس عن متحدث باسم الشركة الإسرائيلية أن شركته تصرفت وفقا للقانون الإسرائيلي، وأن منتجاتها التقنية تستخدم في مجال مواجهة الجريمة والعنف.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن المعارض السعودي عمر عبد العزيز، الذي يقيم في كندا، أقام دعوى قضائية في إسرائيل ضد شركة "إن. إس. أو" التقنية الإسرائيلية لاتهامها ببيع نظام اختراق للنظام السعودي استخدم في اختراق هاتفه النقال وكذلك هاتف صديقه جمال خاشقجي.".
عمر اكتسب اهتماما دوليا خلال الشهرين الماضيين لصداقته بالصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.
أوراق الدعوى التي أقامها عمر تقول إنه خلال الأشهر التي سبقت قتل خاشقجي، تمكنت السلطات السعودية من معرفة خطط خاشقجي ومشروعاته للمعارضة السعودية بالتعاون مع عمر عبد العزيز من خلال التجسس على هاتف عمر.
فريق الدفاع عن عمر قال إنه يسعى لإثبات أن التعاون بين عمر وجمال خاشقجي ساهم في قرار اغتيال خاشقجي.