هاآرتس تكشف النقاب عن "شركة سرية" إسرائيلية للهجمات التقنية

كشف تحقيق استقصائي لصحيفة" ذي ماركر" الاقتصادية الصادرة عن مؤسسة " هاآرتس" الإسرائيلية النقاب عن شركة سرية في تل أبيب تتخصص في بيع أنظمة وأدوات الهجمات الإليكترونية خارج إسرائيل.

وذكر التحقيق الذي نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة (هاآرتس) الخميس أن الشركة تسمي على اسم سمكة تعيش في حوض نهر الأمازون وهي (كانديرا)، وهي سمكة ضئيلة الحجم لا تزيد عن 4 بوصات، وتدخل جسم الإنسان عن طريق مجرى البول وتقوم من الداخل بتدمير الخصيتين عند الرجل، أو تتسبب في تدمير شامل للجهاز التناسلي عند الأنثى، إضافة إلى تسببها في آلام مبرحة للمصاب قبل حدوث وفاة مؤكدة بسببها.

سمكة كانديرو التي تعيش فى نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية

أبرز ما جاء في التحقيق الاستقصائي الإسرائيلي:

كانديرو اسم على مسمى لتلك الشركة المتخصصة في الهجمات الإلكترونية وابتكار التقنيات التي تستخدم في اختراق أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية للتجسس على المستخدمين، وعندما تدخل مقر الشركة في إحدى بنايات تل أبيب لن تجد لوحة تشير إلى اسم تلك الشركة، ولن تجد لها موقعا ألكترونيا على الشبكة العنكبوتية.

شعار شركة كانديرو الاسرائيلية للأمن الأليكتروني

يبلغ عدد موظفي الشركة أكثر من 120 موظفا محظور عليهم جميعا وضع سيرتهم الذاتية على مواقع التوظيف مثل " لينكد إن " وغيرها كما يقومون بالتوقيع على اتفاقات مشددة بعدم إفشاء المعلومات، وتلقت الصحيفة ردا موحدا على كل طلباتها لإجراء حوار أو الإجابة على الأسئلة هو:" لا تعليق"!

أدوات وتطبيقات الهجمات الإلكترونية بيزنس كبير في إسرائيل يتردد أنه يدر نحو مليار دولار سنويا في شكل مبيعات مباشرة من صادرات تلك الأنظمة للخارج، وتعد شركة (إن إس أو) الإسرائيلية التي باعت تقنيتها إلى دول مثل السعودية والمكسيك استخدمتها في التجسس على معارضيها، هي أكبر اللاعبين في تلك السوق وأكثرهم نفوذا وتأثيرا.

الفارق بين (إن إس أو) من جهة و(كانديرو) من جهة أخري، هو أن الأولي تتخصص في تقنيات اختراق أجهزة الهواتف النقالة بينما تتخصص كانديرا في تقنيات اختراق الحواسيب وأجهزة الخوادم (السيرفر) رغم أن الصحيفة الإسرائيلية اكتشفت أن الشركة لديها أيضا تقنيات لاختراق الهواتف المحمولة أيضا.

بخلاف شركة (إن إس أو)، فإن (كانديرو) أكثر حرصا في انتقاء زبائنها، ومعظمهم من أوربا الغربية وليس لديها أي عملاء في قارة أفريقيا بالكامل ولا تبيع منتجاتها داخل اسرائيل، وفقا للصحيفة التي قالت إن سياسات البيع في كانديرو تعد قرارا داخليا إسرائيليا بعد تعرض شركات عاملة في هذا المجال لانتقادات جراء بيع تقنياتها لأنظمة لديها سجل سيء في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

إسرائيل تعتبر صادراتها من تقنيات الهجوم الإلكتروني مثلها مثل بقية الأسلحة الأخرى، يحتاج تصديرها للخارج للحصول على موافقة حكومية من وزارة الدفاع، والوزارة لديها أيضا حساسيات تجاه تلك النوعية من الأنظمة القمعية الذين يرغبون في شراء تقنيات إلكترونية إسرائيلية.

تختلف كانديرو عن شركات تقنية إسرائيلية أخري متخصصة في الهجمات الإلكترونية مثل (هاك تيم) و (فيش فيشر) لأنها لا تبيع مجرد تطبيقات هجومية فقط ولكنها تبيع نظاما متكاملا، وفقا لما جاء في الصحيفة الإسرائيلية

تأسست شركة كانديرو في تل أبيب قبل 4 سنوات وتغلف السرية كافة أعمالها ونشاطاتها، ومن المعتقد أنها تقوم بتصدير ما قيمته 30 مليون دولار من التقنيات التي تقوم بابتكارها سنويا، وإذا صحت تلك التقديرات فإنها سوف تحتل المرتبة الثانية داخليا بعد شركة (إن إس أو) الإسرائيلية.

من المعروف أن مؤسس كانديرو هو (إسحاق زاك)، وهو أيضا مؤسس مشارك في شركة (إن إس أو)، وهو أشهر المستثمرين الإسرائيليين في الشركات الناشئة أو ما يسمي بـ “رأس المال المخاطر".

يترأس مجلس إدارة شركة (كانديرو) إيتان آشلو، ولا يتم تضمين معلوماتها في سجل الشركات الإسرائيلية غير أن الصحيفة قامت بزيارة لمقر الشركة والتقطت صورا له من خارج المبني.

قام فريق صحيفة " ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية بمراجعة سجلات الشركات الإسرائيلية، واكتشف الفريق أن كانديرو تم تسجيلها لأول مرة في سبتمبر/ آيلول من العام 2014 باسم (غريندافيك سوليوشنز) ثم غيرت الاسم إلى (إل دي إف) في مارس/ آذار من العام 2017 ثم عادت إلى اسمها الأول (غريندافيك) في ابريل/ نيسان الماضي.

مثل غيرها من شركات التقنية الإسرائيلية، تقوم (كانديرو) بتوظيف الضباط السابقين في وحدة الاستخبارات الإسرائيلية المعروفة باسم الوحدة 8200 المتخصصة في الأمن الإلكتروني، ويتقاضى الموظفون في الشركة نفس الراتب الذي كانوا يتقاضونه في الاستخبارات والبالغ 80 ألف شيكل شهريا وبعضهم يصل راتبه إلى 90 ألف شيكل شهريا.

قال أحد المستثمرين الإسرائيليين في مجال الأمن الإلكتروني:" إنهم يوظفون أفضل الهاكرز (محترفي الاختراق والهجوم الإلكتروني) في الوحدة الاستخباراتية 8200 الإسرائيلية، وأضاف المستثمر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن ظروف العمل في شركة (كانديرو) غير محددة، ولا يوجد دوام رسمي للموظفين، وبإمكانهم أن يعملوا ما شاؤوا وقتما يشاؤون، لدرجة أن لديهم موظفا يقيم في فرنسا، وهو يقوم بتشغيل حاسوبه عندما يشعر أنه يود القيام بتشغيله."

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