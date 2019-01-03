مسلحان يفجران نفسيهما في اشتباك مع الشرطة بتونس

قالت وزارة الداخلية التونسية إن اثنين من المسلحين فجرا نفسيهما، الخميس، بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مدينة جلمة على مسافة 250 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة.

بيان الداخلية التونسية:

"في عمليّة أمنيّة استباقيّة وبناءً على معلومات، تمكنت فجر الخميس، الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب ووحدات التدخل للأمن الوطني من تحديد مكان تواجد عناصر إرهابية بمنزل بالحي الشمالي بمدينة جلمة ولاية سيدي بوزيد".

بعد القيام بمداهمة تم خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار قام إثرها "عنصران إرهابيّان" بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة … ولا تزال العمليّة متواصلة.

ما الذي حدث؟

الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني وليد حكيمة قال: "تبعا لمعلومات استخباراتية، داهمت قوات الأمن منزلا بمنطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد، وفجر عنصران إرهابيان نفسيهما بحزام ناسف".

حكيمة أضاف، أن تبادلا لإطلاق النار مع العناصر المسلحة جرى خلال عملية المداهمة، ما تسبّب بإصابة عنصر أمني بجروح خفيفة.

حكيمة: بدأت المواجهات فجر الخميس ولا تزال متواصلة.

لم تقدم وزارة الداخلية تفاصيل إضافية عن العملية ولا عن عدد المسلحين الذين كانوا متواجدين بالمنزل.

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