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سياسة|تونس

مسلحان يفجران نفسيهما في اشتباك مع الشرطة بتونس

قوات الحرس الوطني التونسي (أرشيفية)
قوات الحرس الوطني التونسي (أرشيفية)
3/1/2019

قالت وزارة الداخلية التونسية إن اثنين من المسلحين فجرا نفسيهما، الخميس، بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مدينة جلمة على مسافة 250 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة.

بيان الداخلية التونسية:
  • "في عمليّة أمنيّة استباقيّة وبناءً على معلومات، تمكنت فجر الخميس، الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب ووحدات التدخل للأمن الوطني من تحديد مكان تواجد عناصر إرهابية بمنزل بالحي الشمالي بمدينة جلمة ولاية سيدي بوزيد".
  • بعد القيام بمداهمة تم خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار قام إثرها "عنصران إرهابيّان" بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة … ولا تزال العمليّة متواصلة.
ما الذي حدث؟
  • الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني وليد حكيمة قال: "تبعا لمعلومات استخباراتية، داهمت قوات الأمن منزلا بمنطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد، وفجر عنصران إرهابيان نفسيهما بحزام ناسف".
  • حكيمة أضاف، أن تبادلا لإطلاق النار مع العناصر المسلحة جرى خلال عملية المداهمة، ما تسبّب بإصابة عنصر أمني بجروح خفيفة.
  • حكيمة: بدأت المواجهات فجر الخميس ولا تزال متواصلة.
  • لم تقدم وزارة الداخلية تفاصيل إضافية عن العملية ولا عن عدد المسلحين الذين كانوا متواجدين بالمنزل.
خلفية:
  • منذ ثورة عام 2011 على حكم زين العابدين بن علي تقاتل تونس جماعات مسلحة تعمل من مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر.
  • تفيد تقديرات السلطات بأن نحو ثلاثة آلاف تونسي انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيمات مسلحة أخرى في العراق وسوريا وليبيا في حين أثار ارتفاع معدلات البطالة اضطرابات في السنوات الأخيرة في مناطق في جنوب البلاد ووسطها.
  • تونس شهدت ثلاثة هجمات كبيرة في 2015 منها اثنان على سياح، الأول هجوم على متحف في العاصمة والثاني على شاطئ في سوسة. واستهدف الهجوم الثالث حرسا رئاسيا في العاصمة مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.
  • تنظيم الدولة الإسلامية كان قد أعلن مسؤوليته عن الهجمات الثلاثة.
  • تستهدف مجموعات مسلحة تنشط خصوصاً في المناطق الجبلية على الحدود مع الجزائر، بشكل متكرر قوات الأمن التونسية.
  • في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فجرت المسلحة منى قبلة عبوة ناسفة كانت تحملها قرب دورية أمنية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وأصابت 20 عنصرا أمنيا وستة مدنيين بجروح، وقُتلت هي في العملية.
  • وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي آنذاك قال إن منفذة العملية على علاقة "بتنظيمات إرهابية"، مشيرا إلى أنها بايعت تنظيم الدولة الإسلامية.
  • هناك حالة طوارئ سارية في تونس منذ سلسلة الاعتداءات الدامية التي حصلت عام 2015.

        

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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