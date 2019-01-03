قناة عبرية: ضابط مصري زار قرية إسرائيلية للاعتذار.. ماذا حدث؟

قالت محطة تلفزة إسرائيلية، إن ضابطا مصريا زار قرية "نيتسانا " في جنوبي إسرائيل، الأحد الماضي، للاعتذار عن رصاصات أطلقت بشكل خاطئ، خلال تدريب قرب الحدود المصرية-الإسرائيلية.
ما القصة؟
- القناة الاسرائيلية الثانية، قالت، أمس الأربعاء، إن الحادث وقع في 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، بقرية إسرائيلية قريبة من الحدود المصرية-الإسرائيلية.
- القناة عرفت اللواء المصري بأنه قائد كتيبة في الجيش المصري مسؤول عن المنطقة الحدودية. وقالت إنه اطلع على الأضرار التي لحقت بأحد المباني في تلك القرية الإسرائيلية بعدما اخترقته الرصاصات.
- الرصاصات لم تتسبب بإصابات بشرية ولكنها أدت الى وقوع أضرار مادية طفيفة.
- القناة قالت إن غرف المبنى كانت فارغة عند إطلاق النار، ولم يصب أحد بأذى. وتابعت أن الحادث مع ذلك أثار خشية السكان الإسرائيليين في البلدات المحاذية للحدود المصرية، في حين قال متحدث عسكري إن الجيش الإسرائيلي يأخذ مثل هذه الأحداث على محمل الخطورة الشديدة.
- القناة الاسرائيلية لفتت إلى أن الضابط أشار إلى أن الحادث، وقع خلال تدريب للجيش المصري بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
- لم تؤكد مصر حادث إطلاق النار في حينه، كما لم يصدر تعليق فوري على ما ذكرته القناة الإسرائيلية أمس.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أشار في تصريح مكتوب في 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى حادثة إطلاق نار من الجانب المصري، وقال إنه "ينظر إلى هذه الأحداث بجدية".