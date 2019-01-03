قناة عبرية: ضابط مصري زار قرية إسرائيلية للاعتذار.. ماذا حدث؟

قالت محطة تلفزة إسرائيلية، إن ضابطا مصريا زار قرية "نيتسانا " في جنوبي إسرائيل، الأحد الماضي، للاعتذار عن رصاصات أطلقت بشكل خاطئ، خلال تدريب قرب الحدود المصرية-الإسرائيلية.

ما القصة؟