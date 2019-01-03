عشية انعقاد الكونغرس.. نانسي بيلوسي لا تستبعد عزل ترمب

أعلنت نانسي بيلوسي زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي أن الديمقراطيين سينتظرون نتائج تحقيقات مولر قبل الإقدام على إجراءات عزل ترمب، فيما لم تستبعد عملية العزل أيضا.

ماذا قالت؟

بيلوسي قالت في مقابلة حصرية مع برنامج (توداي) الذي بثته قناة (إن بي سي) الأمريكية، الخميس، عشية بدء دور الانعقاد الجديد للكونغرس، الجمعة: "لا يتعين عزله – أي ترمب- لسبب سياسي، وفي ذات الوقت لا يتعين تجنب المضي في إجراءات العزل لسبب سياسي أيضا".

زعيمة الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

بيلوسي ردا على سؤال من ساقانا جوثيري مقدمة برنامج (توداي) بشأن التوجيه الخاص من وزارة العدل الأمريكية والذي يقضي بأنه لا يمكن إدانة رئيس خلال فترة ولايته، قالت زعيمة الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب إن هذا ليس قانونا مستقرا، وكل المؤشرات تؤكد أن أي رئيس يمكن أن تتم إدانته بعد أن يخرج من منصبه، ولا يعود رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

بيلوسي: "يتعين عليك أن تؤكد دائما على بعض الحقائق، ولكن عندما تتحدث مع الرئيس من الصعب أن تقول ذلك لأنه- أي ترمب- يقاوم العلم والدليل والبيانات والحقيقة، من الصعب أن تجعل الرئيس ترمب يلتزم بالحقيقة وحدها".

بيلوسي: "رغم ذلك اعتقد أن الرئيس والديمقراطيين يستطيعون العمل معا بشكل إيجابي. الرئيس الآن أصبح أكثر تأقلما مع فكرة أنه يتعامل مع أغلبية ديمقراطية في الكونغرس الأمريكي".

وفي استجابة سريعة لتصريحات بيلوسي، قالت كيليان كونوي المستشارة في البيت الأبيض الأمريكي في تصريحات للصحفيين الخميس إن الرئيس دونالد ترمب ليس قلقا بشأن إجراءات العزل المرتقبة، ومن المؤسف أن لدينا رئيسة مقبلة لمجلس النواب تتحدث عن الإدانة والعزل بينما يتحدث الرئيس ترمب عن أمن الحدود والبنية التحتية في الولايات الأمريكية.

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