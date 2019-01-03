دعوة إلى إضراب عام للمطالبة بتشكيل الحكومة اللبنانية

دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان، أمس الأربعاء، إلى "إضراب شامل" يوم غد الجمعة، للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (رسمية)، عن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قوله بعد لقاء مع الرئيس ميشال عون، الثلاثاء الماضي، إنهما "مصممان" على تشكيل حكومة، لكن هناك عقدة وحيدة لا تزال تقف في طريق عملية تشكيل الحكومة وإنه يعمل مع عون على حلها.

تصريحات رئيس الاتحاد العمالي "بشارة الأسمر":

الدعوة إلى الإضراب تأتي لإطلاق صرخة بعنوان "تشكيل حكومة" لإنقاذ الشعب اللبناني، وذلك بعد اجتماع موسع عقد، أمس الأربعاء، في مقر الاتحاد العمالي العام.

لقاء وطني جمع بين هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين والإدارة العامة والمجتمع المدني وحزب سبعة لإطلاق صرخة بعنوان تشكيل حكومة لإنقاذ الشعب اللبناني.

هذا الإضراب ليس موجهًا ضد أحد وهو ليس مع أحد، بل إنه تحميل المسؤولية للجميع ومن ساهم في تأخير تشكيل الحكومة.

هذا اللقاء وهذه الدعوة إلى الإضراب العام، هما تعبير عن نبض الناس وشكوى المجتمع المدني الذي لا يجد سلطة تنفيذية يتوجه إليها بمطالبه الاجتماعية والمعيشية.

تشكيل الحكومة يجب ألا يكون مطلبًا نقابيًا أو شعبيًا بل هو واجب دستوري لاستكمال تكوين السلطة.

تأليف الحكومة ليس الحل بل البداية والطريق الصحيح لمعالجة مشاكل الناس العالقة منذ زمن.

ندعو جميع عمال لبنان في قطاعاتهم كافة وفي جميع المناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر إلى تنفيذ إضراب وطني عام وشامل وعدم التوجه الى أعمالهم والتزام منازلهم كمبادرة احتجاج أولية.

رئيس الاتحاد العمالي اللبناني, بشارة الأسمر

قصة تشكيل الحكومة:

لبنان دون حكومة منذ انتخابات أجراها قبل قرابة ثمانية أشهر حيث تختلف مواقف الفرقاء السياسيين بشأن توزيع الحقائب الوزارية، ما يزيد اقتصاد البلاد اضطرابًا.

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كان قد كلف الرئيس الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 مايو/آيار الماضي، بعد تسميته من قبل 111 نائبًا في المشاورات النيابية الملزمة، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن بالرغم من إصرار كافة القوى السياسية اللبنانية على ضرورة الإسراع في تشكيلها.

بعد أن بدت انفراجة وشيكة الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية وفقًا لنظام تقاسم السلطة على الأساس الطائفي المعمول به في لبنان، ظل الجمود مسيطرًا على المشهد.

الحريري قال، الأحد الماضي، إنه ما زال يعتقد أن الحكومة ستخرج للنور في أوائل العام الجديد، وتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تدر على قطاعات الكهرباء والنقل والاتصالات الرقمية استثمارات دولية بمليارات الدولارات بهدف دفع الاقتصاد بعد سنوات من النمو الضعيف.

الرئيس اللبناني ميشال عون يتحدث مع رئيس الوزراء سعد الحريري

أزمة مالية محتملة: