ترمب يسخر من الهند لتبرعها بمكتبة عامة لأفغانستان

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي لأنه "لا ينفك يتفاخر أمامه بتمويل مكتبة عامة في أفغانستان، وأن البلد الغارق في الحرب لا يحتاج لمثل هذه المنشأة".

وقال ترمب للصحفيين خلال اجتماع لحكومته، أمس الأربعاء، "أعتقد أنه ينبغي على الهند أن تنخرط في أفغانستان".

ما الذي قاله ترمب؟

الرئيس الأمريكي سخر من حلفاء واشنطن في المنطقة الذين يعتبر أنهم تركوا بلاده تتحمل معظم العبء في الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 سنة ويكتفون بإرسال مئة جندي ثم يقولون إنهم "منخرطون في أفغانستان". وتابع، "أما نحن، فإن هذا يكلفنا مليارات ومليارات الدولارات".

رئيس الوزراء الهندي "الذي أتفق معه كثيراً لا ينفك يخبرني أنه بنى مكتبة عامة في أفغانستان".

الرئيس الجمهوري الذي قلما عُرف عنه حبّه للقراءة أوضح قائلا "ويتعيّن علينا أن نجيب.. آه.. شكراً على المكتبة العامة.. أنا لا أعرف حتى من يستخدمها في أفغانستان".

الملياردير المثير للجدل، اعتبر أن هذه الهبة لا تقارن بما تنفقه بلاده في أفغانستان التي غزتها الولايات المتحدة على رأس تحالف دولي بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 للإطاحة بنظام طالبان.

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