النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 في أولى جلسات قضية خاشقجي

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس، إن النائب العام طالب في افتتاح محاكمة المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، بتطبيق عقوبة الإعدام على خمسة موقوفين من بين 11 متهما في القضية.

جاءت الدعوة خلال جلسة بالمحكمة الجزائية بالرياض، هي الأولى في قضية مقتل خاشقجي التي أضرت كثيرًا بسمعة السعودية وأدت لتدهور علاقاتها مع دول غربية.

بيان النيابة العامة السعودية:

المحكمة الجزائية بالرياض عقدت أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي، وعددهم 11 شخصا بحضور محاميهم.

النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة موقوفين "طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".

بعد سماع (المدانين) للدعوى طلبوا جميعًا نسخه من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وتم تمكينهم من المهلة التي طلبوها (لم يحددها).

النيابة العامة تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين (لم يذكرهم).

نؤكد على إرسال المزيد من المذكرات إلى النيابة العامة التركية لطلب ما لديها من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، إلا أنه لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه.

النائب العام السعودي أثناء مغادرته قصر العدلي بإسطنبول (الأناضول)

خلفيات: