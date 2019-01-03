"النهضة" التونسية تدعو إلى مصالحة وطنية شاملة في سوريا

دعت حركة "النهضة" في تونس إلى "مصالحة وطنية شاملة " في سوريا تعيد لها "مكانتها الطبيعية في المنظمات الدولية والعربية".

أبرز ما ورد في بيان حركة النهضة التونسية:

الحركة تدعو إلى مصالحة وطنية شاملة يستعيد بها الشعب السوري حقه في أرضه وفِي حياة ديمقراطية.

النهضة مع وضع حد للتقاتل، وما نتج عنه من مآس إنسانية، وعودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في المنظمات الدولية والعربية.

توقيت البيان:

بيان حركة النهضة يأتي قبل ثلاثة أشهر من مؤتمر القمة العربية المقرر عقدها في تونس في مارس/ آذار المقبل.

بيان النهضة يأتي في وقت شهدت فيه الأسابيع الأخيرة خطوات عربية متصاعدة للتطبيع مع نظام الأسد.

الرئيس السوداني عمر البشير قام بزيارة إلى دمشق، وأعلنت الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما بالعاصمة السورية.

حركة النهضة تتمتع بالأغلبية في البرلمان التونسي ولها 68 مقعدا من أصل 217 مقعدا.

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي قرر في فبراير/ شباط 2012 قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وطرد سفيره من تونس، وإغلاق سفارة بلاده في دمشق.

المرزوقي أرجع السبب في قراره إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد قوات النظام، حسب بيان صادر عن الرئاسة حينها.

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