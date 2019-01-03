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سياسة|تونس

"النهضة" التونسية تدعو إلى مصالحة وطنية شاملة في سوريا

رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي
رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي
3/1/2019

دعت حركة "النهضة" في تونس إلى "مصالحة وطنية شاملة " في سوريا تعيد لها "مكانتها الطبيعية في المنظمات الدولية والعربية".

أبرز ما ورد في بيان حركة النهضة التونسية:
  • الحركة تدعو إلى مصالحة وطنية شاملة يستعيد بها الشعب السوري حقه في أرضه وفِي حياة ديمقراطية.
  • النهضة مع وضع حد للتقاتل، وما نتج عنه من مآس إنسانية، وعودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في المنظمات الدولية والعربية.
توقيت البيان:
  • بيان حركة النهضة يأتي قبل ثلاثة أشهر من مؤتمر القمة العربية المقرر عقدها في تونس في مارس/ آذار المقبل.
  • بيان النهضة يأتي في وقت شهدت فيه الأسابيع الأخيرة خطوات عربية متصاعدة للتطبيع مع نظام الأسد.
  • الرئيس السوداني عمر البشير قام بزيارة إلى دمشق، وأعلنت الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما بالعاصمة السورية.
  • حركة النهضة تتمتع بالأغلبية في البرلمان التونسي ولها 68 مقعدا من أصل 217 مقعدا.
  • الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي قرر في فبراير/ شباط 2012 قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وطرد سفيره من تونس، وإغلاق سفارة بلاده في دمشق.
  • المرزوقي أرجع السبب في قراره إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد قوات النظام، حسب بيان صادر عن الرئاسة حينها.
خلفيات:
  • في 2014، قررت الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة، فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون رعاياها الموجودين في سوريا.
  • حسب أرقام رسمية، تقدر الجالية التونسية في سوريا بحوالي 6 آلاف شخص.
  • وفقا لإحصائيات مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس يقدر عدد السوريين المقيمين في تونس بحوالي 400 لاجئ سوري.
  • مطار المنستير الدولي في شرق تونس، استقبل قبل أسبوع أول رحلة جوية غير منتظمة قادمة من دمشق منذ 2012.
  • وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، نفى صحة ما تردد من أنباء بشأن دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد، للمشاركة في مؤتمر القمة العربية التي تستضيفها تونس.
  • الجهيناوي قال، إن اتخاذ قرار بشأن "وضعية سوريا يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، فهم من يقررون وليس تونس".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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