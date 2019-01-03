الفلبين تسعى لنيل موافقة السعودية على عبور أجوائها لإسرائيل

طلبت "الخطوط الجوية الفلبينية" من السعودية ترخيصا لناقلتها لعبور أجواء المملكة في الطريق إلى إسرائيل، لتصبح ثاني شركة طيران تفوز بمثل تلك الحقوق بعد حظر فرضته الرياض منذ عقود.

وقال "جيمي بوتيستا" رئيس الخطوط الجوية الفلبينية، الأربعاء، إنه إذا نالت الناقلة ترخيصا لعبور الأجواء، فستوفر وقتا من زمن الرحلة ونفقات، وقد تدشن خدمة مباشرة إلى تل أبيب خلال ستة أشهر.

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