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سياسة

الفلبين تسعى لنيل موافقة السعودية على عبور أجوائها لإسرائيل

الخطوط الفلبينية تطلب من السعودية ترخيصا للعبور لإسرائيل
الخطوط الفلبينية تطلب من السعودية ترخيصا للعبور لإسرائيل
3/1/2019

طلبت "الخطوط الجوية الفلبينية" من السعودية ترخيصا لناقلتها لعبور أجواء المملكة في الطريق إلى إسرائيل، لتصبح ثاني شركة طيران تفوز بمثل تلك الحقوق بعد حظر فرضته الرياض منذ عقود.

وقال "جيمي بوتيستا" رئيس الخطوط الجوية الفلبينية، الأربعاء، إنه إذا نالت الناقلة ترخيصا لعبور الأجواء، فستوفر وقتا من زمن الرحلة ونفقات، وقد تدشن خدمة مباشرة إلى تل أبيب خلال ستة أشهر.

ما القصة؟
  • رئيس الخطوط الفلبينية جيمي بوتيستا، أبلغ (رويترز) قائلا: "كتب مجلس الطيران المدني إلى السلطات السعودية للحصول على حقوق عبور الأجواء. تم إرسال خطاب في أكتوبر/ تشرين أول الماضي".
  • في مارس/ آذار الماضي، فتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام رحلة تجارية إلى إسرائيل لشركة الطيران الهندية (اير إنديا) على مسار بين نيودلهي وتل أبيب.
  • خطوة السعودية أنهت حظرا مفروضا منذ 70 عاما، لتشكل تحولا دبلوماسيا مع مساعي إسرائيل للتواصل مع دول عربية خليجية تشاركها قلقها من الأنشطة الإيرانية في المنطقة.
  • لا يوجد ما يشير إلى أن هناك شركة طيران إسرائيلية ستحصل على حقوق مماثلة.
  • شركة الطيران الإسرائيلية -العال- التي تضطر لاتخاذ مسارات أبعد لتفادي المجال الجوي السعودي، طلبت من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) المساعدة للحصول على ترخيص لعبور أجواء المملكة.
  • رحلات طيران مباشرة بين الفلبين وإسرائيل ستلقى "ترحيبا" من آلاف الفلبينيين الذين يعملون في مجال الرعاية في إسرائيل، إضافة إلى السياح إلى كلتا الوجهتين.
  • ارتفع عدد السياح القادمين لإسرائيل من الفلبين 61% في 2017، بينما زادت السياحة على الجانب الآخر 42 % في عام 2016.
  • وكيل وزارة النقل في الفلبين أنطونيو تامايو، قال الشهر الماضي إن بلاده لديها حقوق هبوط فيما يتعلق بإسرائيل، وجاء ذلك نتيجة لزيارة رئيس الفلبين لإسرائيل في سبتمبر/ أيلول بحسب المسؤول.
  • المسؤول الفلبيني قال، إن الإخفاق في الحصول على ترخيص من السعودية سيضيف ما يزيد عن ساعة إلى وقت الطيران في الرحلة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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