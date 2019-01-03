البشير يتهم المتظاهرين بالتخريب وتلقي تعليمات من الخارج

قال الرئيس السوداني عمر البشير "لن نلعب بأمن بالبلاد مع ناس يدوهم (يعطوهم) تعليمات من مخابرات وسفارات"، من دون تسميتهم.

وجاءت كلمة البشير (الخميس) أمام الاتحادات العمالية والمهنية والمتقاعدين ورابطة المرأة العاملة، بمناسبة احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال ( 63)، بالخرطوم.

أبرز ما ورد في كلمة البشير:

المظاهرات السلمية ليست تخريبا وحرقا وتدميرا، وما يحرقونه تم بناءه بأموال الشعب السوداني.

من يتحدثون عن أن السفينة ستغرق والحكومة سقطت، نقوله لهم: نحن لا نريد أن يكون معانا من يتحدثون عن السفينة ستغرق والحكومة سقطت، نريد من يقف ويركز معنا.

السودان كان على رأس قائمة من 7 دول عربية يتم السعي لتدميرها هي (السودان ومصر، سوريا، تونس، العراق، اليمن، وليبيا).

بلادنا محاصرة اقتصادياً.. نحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب دون تسجيل حالة إرهاب واحدة .

أقر البشير بوجود "ضائقة اقتصادية" في بلاده وقال إن الحكومة تعمل على حلها.

تعهد بالعمل على توفير الخدمات لأسر العاملين، وحل مشاكل المتقاعدين بتوفير احتياجتهم الأساسية.

تصريحات حكومية:

وزير العمل والإصلاح الإداري، بحر إدريس أبوقردة، قال في كلمته، أن المرحلة القادمة هي لحل مشاكل البلاد الاقتصادية ومحاربة الفساد.

من جانبه، قال رئيس اتحاد عام نقابات السودان (مقرب من الحكومة)، يوسف على عبد الكريم، إن التظاهرات "غير سليمة وتهدف إلى التخريب".

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