إثيوبيا: بدء تشغيل سد النهضة ديسمبر 2020

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سلشي بيكيلي إن إثيوبيا ستبدأ التشغيل الأولي لسد النهضة الكبير في ديسمبر كانون الأول 2020.

التفاصيل:

الوزير سلشي بيكيلي قال أمام البرلمان إن المشروع يمضي على مساره وسيفتتح خلال عامين.

سلشي أوضح أن "الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين".

الوزير أضاف أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

الوزير أشار إلى أنه من المرجح أن يكلف المشروع أكثر مما كان مخططا له في البداية.

بحسب القائمين على المشروع، تصل تكلفة السد المبدئية إلى 4.7 مليارات دولار.

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