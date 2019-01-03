أول تعليق من منهاج على حجب "نتفليكس" حلقته في السعودية

سخر المعلق الأمريكي حسن منهاج من حجب شبكة "نتفليكس" حلقة له تنتقد السعودية بعد اعتراض السلطات في الرياض.
ماذا قال؟
- منهاج كتب على حسابه على "تويتر": "من الواضح أن أفضل طريقة لمنع الأشخاص من مشاهدة شيء ما هو حظره، ثم اجعله أهم ما يبحث الناس عنه على الانترنت ثم دعه على يوتيوب".
- منهاج: "دعونا لا ننسى أن أكبر أزمة إنسانية في العالم الآن هي في اليمن. أرجوكم تبرعوا (لليمن)". ثم وضع رابط للتبرع لصالح جهود الإغاثة في اليمن.
ما القصة؟
- شبكة "نتفليكس" الأمريكية حجبت حلقة من برنامج "دليل الوطنية السريع" الكوميدي لحسن منهاج، والتي تنتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب الحرب على اليمن.
- منهاج وصف حرب اليمن بأكبر مأساة في عهد ابن سلمان.
- الحلقة تناولت أيضا طريقة تعامل السعودية مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ودعا منهاج خلالها إلى إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية.
- نتفليكس قالت إن الحلقة التي تم حجبها "لن تتوفر في السعودية لكنها ستكون متاحة في بقية دول المنطقة وفي موقع الشركة على يوتيوب".
- الشبكة أوضحت أن "الحلقة كانت متاحة في السعودية منذ عرضها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسحبت فقط عند تلقي الشركة لشكوى من مسؤولين سعوديين وما خلص له محامي الشركة بأن الحلقة تتعارض مع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة".
استهجان حقوقي
- منظمة العفو الدولية قالت إن "الرقابة التي تفرضها السعودية ليست مفاجئة؛ فهي دليل إضافي على حملة لا هوادة فيها على حرية التعبير في المملكة".
- المنظمة أوضحت أنه "منذ وصول ابن سلمان إلى السلطة، في يونيو/ حزيران 2017، تم اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والنقاد بشكل تعسفي، أو حكم عليهم ظلما بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير".
- المنظمة قالت إنه "برضوخها لمطالب السعودية، تخاطر نتفليكس بتسهيل سياسة المملكة في عدم السماح مطلقا بحرية التعبير، ومساعدة السلطات في حرمان الشعب من حقه في الوصول بحرية إلى المعلومات".
- كارين عطية المحررة في صحيفة واشنطن بوست، التي كان خاشقجي ينشر بها مقالات، قالت إن قرار نتفليكس "مشين".
- منظمة "مراسلون بلا حدود" صنفت السعودية في المرتبة 169 في دليلها لحرية الصحافة في 180 دولة الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
- المنظمة أوضحت أن مرتبة السعودية "ستتراجع أكثر على الأرجح في دليل 2019 بسبب خطورة العنف والتجاوزات على أنواعها بحق الصحفيين".
- منظمة "فريدوم هاوس" لرصد الحريات ذكرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لدى إصدار تقريرها السنوي لحرية الإنترنت في العالم، أن السعودية من الدول التي تستخدم "جيشا من المتصيّدين" على الإنترنت للتلاعب بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالات كثيرة لكتم أصوات المعارضين.