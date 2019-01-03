أول تعليق من منهاج على حجب "نتفليكس" حلقته في السعودية

سخر المعلق الأمريكي حسن منهاج من حجب شبكة "نتفليكس" حلقة له تنتقد السعودية بعد اعتراض السلطات في الرياض.

ماذا قال؟

منهاج كتب على حسابه على "تويتر": "من الواضح أن أفضل طريقة لمنع الأشخاص من مشاهدة شيء ما هو حظره، ثم اجعله أهم ما يبحث الناس عنه على الانترنت ثم دعه على يوتيوب".

منهاج: "دعونا لا ننسى أن أكبر أزمة إنسانية في العالم الآن هي في اليمن. أرجوكم تبرعوا (لليمن)". ثم وضع رابط للتبرع لصالح جهود الإغاثة في اليمن.

Clearly, the best way to stop people from watching something is to ban it, make it trend online, and then leave it up on YouTube. Let’s not forget that the world’s largest humanitarian crisis is happening in Yemen right now. Please donate: https://t.co/znMP8vyJma https://t.co/t2VUDhhIdB — Hasan Minhaj (@hasanminhaj) January 2, 2019

ما القصة؟

شبكة "نتفليكس" الأمريكية حجبت حلقة من برنامج "دليل الوطنية السريع" الكوميدي لحسن منهاج، والتي تنتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب الحرب على اليمن.

منهاج وصف حرب اليمن بأكبر مأساة في عهد ابن سلمان.

الحلقة تناولت أيضا طريقة تعامل السعودية مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ودعا منهاج خلالها إلى إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية.

نتفليكس قالت إن الحلقة التي تم حجبها "لن تتوفر في السعودية لكنها ستكون متاحة في بقية دول المنطقة وفي موقع الشركة على يوتيوب".

الشبكة أوضحت أن "الحلقة كانت متاحة في السعودية منذ عرضها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسحبت فقط عند تلقي الشركة لشكوى من مسؤولين سعوديين وما خلص له محامي الشركة بأن الحلقة تتعارض مع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة".

استهجان حقوقي