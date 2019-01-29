هواوي: فصل جديد في الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبيجين

عادت الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لتتأجج مرة أخرى بعد أن كانت هدأت حدتها بتصريحات من رئيسي البلدين عن قرب التوصل لاتفاق.

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وزارة العدل الأمريكية أعلنت عن 13 اتهاما ضد "هواوي للتكنولوجيا" ومديرتها المالية مينغ وانتشو، ابنة مؤسس المجموعة والتي أطلق سراحها بكفالة في كندا، وضد شركتين تابعتين للمجموعة العملاقة على خلفية انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

أثارت قضية مينغ وانتشو أزمة كبرى بين بيجين وأوتاوا المُتهمة بتنفيذ رغبات واشنطن.

الوزارة أعلنت عن الاتهامات بالتوازي مع وصول كبير المفاوضين الصينيين في الملف التجاري إلى واشنطن لإجراء محادثات في غاية الأهمية مع مسؤولين أمريكيين.

الاتهامات الجديدة ستعقد على الأرجح تلك المحادثات مع اقتراب نهاية هدنة في الحرب التجارية بين البلدين أعلنت حتى مارس/آذار سعيا للتوصل إلى تسوية.

وجهت الوزارة 10 اتهامات فدرالية لشركتين تابعتين لهواوي بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة "تي-موبايل".

كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي): "مجموعتا الاتهامات تفضحان تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل".

رد صيني

ردت الصين بغضب ودانت "التلاعب السياسي" في الملف ضد هواوي.

نفت هواوي في أن تكون "الشركة أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها ارتكبت أيا من الانتهاكات للقانون الأمريكي المذكورة في لائحتي الاتهام".

هواوي: لا علم للشركة بأي مخالفة من جانب السيدة مينغ ونؤمن أن المحاكم الأمريكية ستصل في النهاية لنفس الاستنتاجات.

طلب تسليم

تسعى مينغ التي أوقفت في فانكوفر بكندا مطلع الشهر الماضي بناء على مذكرة من واشنطن، لمنع تسليمها للولايات المتحدة.

تمارس الصين ضغوطا كبيرة على كندا من خلال توقيف كنديين اثنين في خطوة اعتبرت ردا انتقاميا على توقيف مينغ.

في ساعة متأخرة الإثنين أكدت وزارة العدل الكندية أن مسؤولين تلقوا مذكرة تسليم رسمية من الولايات المتحدة، وفق شبكة سي.بي.سي التلفزيونية الكندية وقد تم تحديد موعد الجلسة في 6 فبراير/شباط.

ماثيو ويتكر المدعي العام الأمريكي بالوكالة: لائحة الاتهامات لا تتضمن أي دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين.

ويتكر: قلت للمسؤولين الصينيين في أغسطس/آب أنه يتعين على الصين محاسبة مواطنيها والشركات الصينية فيما يخص الامتثال للقانون.

انتهاك العقوبات على إيران

التهم الأوسع ضد مينغ والتي رفعت إلى محكمة اتحادية في نيويورك، كشفت عنها بشكل عام السلطات الكندية.

تقول التهم إنه بين أعوام 2007 و2017 سعت مينغ وهواوي والشركات التابعة لها للتستر على أنشطتهم مع إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية والدولية عليها.

تضيف التهم إن مينغ بشكل خاص "كذبت تكرارا" على مسؤولي المصارف بشأن العلاقات بين الشركات وخصوصا شركة "سكايكوم"، وهي شركة متفرعة عن هواوي في إيران.

وزارة العدل الأمريكية قالت إن ذلك ينتهك القوانين الأمريكية لأن التعامل مع إيران يتضمن تعاملات بالدولار الأمريكي تجريها مصارف عن طريق الولايات المتحدة.

وزارة العدل: هواوي والشركات التابعة لها كذبت على السلطات الأمريكية وعرقلت التحقيق.

كررت بيجين مطلبها للولايات المتحدة بإلغاء مذكرة التوقيف بحق مينغ ولكندا بإطلاق سراحها.

مكافآت لقاء سرقة أسرار تكنولوجية

لائحة الاتهام الثانية تقول إن هواوي قامت بمجهود منسق لسرقة تكنولوجيا مرتبطة بروبوت لاختبار الهواتف يطلق عليه "تابي" من مختبرات "تي-موبيال" الأمريكية في ولاية واشنطن.

ويتكر: مهندسو هواوي، التي كانت تقوم بتزويد تي-موبايل بالهواتف، التقطوا صورا وأخذوا قياسات لأجزاء من الروبوت "بل حتى سرقوا قطعة منه".

وزارة العدل: الشركة الصينية قدمت في يوليو/تموز 2013 مكافآت لموظفين "على أساس قيمة المعلومات التي سرقوها من شركات أخرى حول العالم، وقدموها لهواوي عبر عنوان إلكتروني مشفر".

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