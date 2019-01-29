ناشطان مصريان يكشفان تفاصيل لقائهما بالرئيس الفرنسي

أبلغ ناشط مصري بارز، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراضه على تعديلات مقترحة للدستور المصري بشأن مد فترة الرئاسة تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، الثلاثاء، قبل ساعات من مغادرة ماكرون مصر بعد زيارة استغرقت 3 أيام، تعد الأولى منذ توليه منصبه في مايو/أيار 2017.

التفاصيل:

الناشط الحقوقي البارز، محمد زارع، قال على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، الثلاثاء: "انهيت اجتماعا مع ماكرون، ركزت في كلامي على ضرورة عدم مباركة المجتمع الدولي لأي تعديلات مقترحة على الدستور تهدف لمد فترة الرئاسة".

زارع: تحدثت أيضًا على حالات الاعتقال التي حدثت اليومين الماضيين.

زارع لم يعط مزيدا من التفاصيل عن رد فعل ماكرون، كما لم تصدر السفارة الفرنسية بالقاهرة بيانا بشأن تفاصيل الاجتماع أو أسماء الحضور حتى الآن.

جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كشف أيضا، عن تفاصيل لقاء ماكرون بحقوقيين وصحفيين مصريين على مائدة غداء، وكشف أنه تم تناول موضوعات عديدة أوردها في هذا المنشور في صفحته على موقع فيسبوك.

اعتقالات جديدة

يحيى حسين عبد الهادي

وزارة الداخلية المصرية قالت إنها ألقت القبض على 54 بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين لـ"تخطيطهم لأعمال عنف".

اُعتقل المعارض المصري البارز يحيى حسين عبد الهادي وخمسة ناشطين معارضين خلال اليومين الماضيين، بحسب ما قال محام ومسؤول في حزب معارض.

نجاد البرعي محامي يحيى حسين عبد الهادي (65 عاما) وهو من قادة الحركة المدنية الديموقراطية (تجمع يضم عددا من أحزاب المعارضة المصرية) قال إنه "القي القبض عليه في منزله في مدينة نصر الساعة الأولى والنصف فجر الثلاثاء".

البرعي أضاف لوكالة "فرانس برس": "ليس لدينا حتى الآن أي معلومات عن مكان احتجازه أو الجهة الأمنية التي ألقت القبض عليه".

تم تشكيل الحركة المدنية الديموقراطية العام الماضي من أحزاب المصري الديموقراطي الاجتماعي والكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العيش والحرية (قيد التأسيس) وحزب مصر الحرية وحزب العدل.

محمد البسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة الناصري، قال إن خمسة ناشطين، بينهم ابنه الطالب في المرحلة الثانوية، ألقي القبض عليهم بعد منتصف ليل الأحد.

البسيوني أضاف إن "أربعة منهم، بينهم الطبيب الصيدلي جمال عبد الفتاح البالغ من العمر 70 عاما، ألقي القبض عليهم في القاهرة بعيد منتصف ليل الأحد بينما تم توقيف الخامس في منزله في ميت غمر (محافظة الدقهلية بدلتا النيل) في الليلة نفسها".

خلفيات:

وقع سجال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، حول ملف حقوق الإنسان، إذ أكد ماكرون أهمية احترام الحقوق مع الاستقرار ومواجهة الإرهاب، فيما أوضح السيسي أن بلاده تواجه إرهابا على مدار سنوات طويلة وتحترم الحقوق.

مؤتمر صحفي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون #مباشر #القاهرة https://t.co/IiErgBSKsh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 28, 2019