شاهد: مصر تفتح معبر رفح لأول مرة منذ انسحاب السلطة من غزة

فتحت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري بالاتجاهين أمام حركة المسافرين وعبور الحالات الإنسانية من والى قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ انسحاب موظفي السلطة.

وكانت القاهرة كانت قد قررت فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة الفلسطينيين من الجانب المصري إلى الفلسطيني، فقط، منذ 6 يناير/كانون ثاني الجاري، وذلك عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية من المعبر.

مِن وإلى غزة:

المئات من المسافرين، بدؤوا منذ صباح اليوم الثلاثاء، بمغادرة القطاع، بعد أن فتحت السلطات المصرية المعبر، لأول مرة منذ انسحاب موظفي السلطة بداية يناير/كانون ثاني الجاري.

لم يصدر عن السلطات المصرية تفاصيل، بشأن إعادة فتح المعبر، أو مدة فتحه.

معبر رفح يعمل اليوم وفق كشوفات المسافرين التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في غزة، حيث إن السفر عبر الصالة الخارجية لمعبر رفح.

وزارة الداخلية بغزة، كانت قد أعلنت أمس الإثنين، أن السلطات المصرية قررت معبر رفح الحدودي، بدءًا من اليوم الثلاثاء، في الاتجاهين، دون مزيد من التفاصيل.

انسحاب السلطة:

في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، استلمت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إدارة المعبر، عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.

السلطة الفلسطينية بررت انسحاب موظفيها من المعبر، بـ"ممارسات حركة حماس تجاه الموظفين"، وهو ما تنفيه الحركة.

توقف عمل المعبر تجاه المسافرين من غزة منذ ثلاثة أسابيع؛ عقب قرار الهيئة العامة للشؤون المدنية سحب موظفي السلطة من المعبر، وهو القرار الذي رفضته الفصائل الفلسطينية وقالت إنه يمثل "ضربًا للجهد المصري في ملف المصالحة ويزيد من معاناة شعبنا".

خلفية: