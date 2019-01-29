تقرير إسرائيلي: ارتفاع السياحة من إسرائيل لمصر "خمسة اضعاف"

نشرت "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على حسابيها بموقعي فيسبوك وتويتر، تقريرًا متلفزًا يقول إن السياحة من إسرائيل إلى مصر ارتفعت إلى خمسة أضعاف.

خمسة أضعاف:

التقرير الذي أعدته هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، تؤكد فيه ارتفاع نسبة السياحة إلى مصر من إسرائيل 5 أضعاف خلال الفترة الماضية.

وفق التقرير، فإن هناك آلاف من الإسرائيليين يزورون القاهرة برفقة مرشد سياحي في رحلات منظمة أو مستقلة، مشيدين بالمعالم السياحية والمتاحف والبائعين في الشوارع.

التقرير أشار إلى أن السائح الإسرائيلي يعشق التجوال وزيارة الآثار التي تروي تاريخ المنطقة عمومًا.

التقرير أضاف "نخص بالذكر السواح الى مصر الذي يشغفون بالحضارة الفرعونية من ناحية وهم من المعجبين بالثقافة المصرية واللغة العربية السلسة التي تعرفوا عليها عن طريق الافلام العربية وغيرها من الوسائل".

واحد من أصحاب الشركات السياحية الإسرائيلية، أكد أن طلب السفر إلى مصر ارتفع خلال عام 2018، وليس لديه أي تفسير دقيق عن السبب في ذلك.

تقرير قناة "كان" الاسرائيلية: ارتفاع السياحة الى مصر من إسرائيل بخمسة اضعاف pic.twitter.com/np7JZj9muB — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 28, 2019

لا أهلا ولا سهلا:

علّق مستخدمون مصريون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي على التقرير الذي نشرته المحطة الإسرائيلية، و"إسرائيل بالعربية"، بالرفض التام لتلك السياحة قائلين "لا أهلا ولا سهلا بكم (الإسرائيليين) في مصر"، فيما اعتبره البعض أمرًا عاديًا. وفيما يلي أبرز التعليقات:

https://twitter.com/mr_tarek91/status/1090046684162347008?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mr_tarek91/status/1090046438325866496?ref_src=twsrc%5Etfw