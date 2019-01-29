تقرير إسرائيلي: ارتفاع السياحة من إسرائيل لمصر "خمسة اضعاف"

نشرت "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على حسابيها بموقعي فيسبوك وتويتر، تقريرًا متلفزًا يقول إن السياحة من إسرائيل إلى مصر ارتفعت إلى خمسة أضعاف.
تقرير قناة "كان" الاسرائيلية: ارتفاع السياحة الى مصر من إسرائيل بخمسة اضعاف pic.twitter.com/np7JZj9muB
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 28, 2019
علّق مستخدمون مصريون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي على التقرير الذي نشرته المحطة الإسرائيلية، و"إسرائيل بالعربية"، بالرفض التام لتلك السياحة قائلين "لا أهلا ولا سهلا بكم (الإسرائيليين) في مصر"، فيما اعتبره البعض أمرًا عاديًا. وفيما يلي أبرز التعليقات:
https://twitter.com/mr_tarek91/status/1090046684162347008?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/mr_tarek91/status/1090046438325866496?ref_src=twsrc%5Etfw