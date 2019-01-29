تركيا: 3 جوانب لم نتمكن بعد من معرفتها بخصوص قضية خاشقجي

حدد رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، 3 جوانب لم تتمكن بلاده من معرفتها حتى الآن في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون على حسابه بموقع تويتر.

الجوانب المجهولة حتى الآن في قضية خاشقجي

مصير الجثة.

الجهة التي أصدرت أمر القتل.

هوية المتعاون المحلي الذي تولى مهمة إخفاء الجثة (حسب الادعاءات السعودية).

مصير الجثة

أثبتت التحقيقات والتسريبات التركية، والتي أكدتها النيابة السعودية، أن جثة خاشقجي تم تقطيعها إلى أجزاء بعد مقتله.

قادت الشرطة التركية عمليات بحث واسعة عن مكان الجثة في أماكن متفرقة في إسطنبول، بينها القنصلية ومنزل القنصل السعودي، وغابة بلغراد على أطراف إسطنبول، وفيلا يمتلكها سعودي في المدينة.

لم تتمكن الشرطة حتى الآن من التوصل إلى سيناريو محدد لكيفية التخلص من الجثة، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن إذابتها.

ادعت السلطات السعودية أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى "متعاون محلي" بعد تقطيعها، لكنها لم تدل بأي معلومات عن هوية ذلك المتعاون أو كيفية الوصول إليه.

وكالات الاستخبارات الأمريكية أن محمد بن سلمان أمر بتدبير عملية لقتل خاشقجي

من أصدر الأوامر؟

تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بتدبير عملية لقتل خاشقجي الذي كان ينتقده وتقول إن جثته تعرضت للتمزيق ونقلت إلى مكان مجهول، وفقا لتقارير إخبارية أمريكية.

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بإلاجماع مشروع قرار قدمه السيناتور بوب كوركر لمجلس الشيوخ الأمريكي يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية اغتيال جمال خاشقجي.

تنفي الرياض أي دور لولي العهد في مقتل خاشقجي.

زيارة المحققة الأممية

أعرب ألطون عن امتنانه من زيارة المحققة الأممية أغنيس كالامارد إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي.

في وقت سابق اليوم، وصلت كالامارد، مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول في إطار التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي.

ذكرت كالامارد، في تصريحات للصحفيين، أنهم أبلغوا القنصلية السعودية متأخرا بموعد الزيارة، وسيضطرون للانتظار لحين أخذ الإذن من أجل الدخول.

الجمعة الماضي، أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن كالامارد، ستزور تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي.

أوضحت المفوضية أنها ستقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي وطبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل، خلال زيارتها بين 28 يناير/كانون الثاني الجاري و2 فبراير/شباط المقبل.

يرافق كالامارد، في زيارتها، المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي دوارتي نونو فييرا.

المحققة الأممية أغنيس كالامارد أثناء لقائها مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو

مقتل خاشقجي