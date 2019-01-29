الشيوخ الأمريكي يستهدف مقاطعي إسرائيل

دفع مجلس الشيوخ الأمريكي بتشريع يعيد تأكيد الدعم لإٍسرائيل من خلال إجراءات لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

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يتضمن مشروع القانون بندا خاصا بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، وهو بند يرى معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير.

السناتور بيرني ساندرز، وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من الأصوات المعارضة في التصويت الذي جرى أمس الإثنين: "رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أمريكي المشاركة في العمل السياسي".

ساندرز: من الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق.

While I do not support the BDS movement, we must defend every American’s constitutional right to peacefully engage in political activity. It is clear to me that S.1 would violate Americans’ First Amendment rights. — Bernie Sanders (@SenSanders) January 28, 2019

اتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الديمقراطيين بتأييد حركة المقاطعة التي يعتبرونها "معادية للسامية".

الديمقراطيون من جانبهم ردوا الاتهامات للجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بث الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

مشروع القانون شمل بنودا لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدات الأمنية لإسرائيل والأردن.

يُنظر إلى هذه البنود على أنها مساع لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب فجأة الشهر الماضي عن اعتزامه سحب قواته من سوريا سريعا.

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