الشيوخ الأمريكي يستهدف مقاطعي إسرائيل

دفع مجلس الشيوخ الأمريكي بتشريع يعيد تأكيد الدعم لإٍسرائيل من خلال إجراءات لمحاربة حركة تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

التفاصيل

While I do not support the BDS movement, we must defend every American’s constitutional right to peacefully engage in political activity. It is clear to me that S.1 would violate Americans’ First Amendment rights.

— Bernie Sanders (@SenSanders) January 28, 2019