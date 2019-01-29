السودان: روسيا تقر بوجود "مدربين" و المعارضة تدعو لمسيرة جديدة

دعا تجمع المهنيين السودانيين، وثلاثة تحالفات معارضة، للخروج في مسيرة بالعاصمة الخرطوم "مسيرات الشهداء" اليوم، فيما أقرّ المتحدث باسم الكرملين، بوجود "مدربين" روس في السودان.

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بيان مشترك لتجمع المهنيين الذي يضم أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين، وتحالفات نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض دعوته لموكب جديد لتسليم مذكرة تطالب بتنحي البشير.

البيان أوضح أن "مواكب الشهداء، في يوم 29 يناير/ كانون ثاني تتحرك صوب مقر المحليات (بالعاصمة الخرطوم) في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي 13:00 (ت.غ).

تتشكل العاصمة من ثلاث مدن رئيسية، هي الخرطوم، بحري، وأم درمان، بها 7 محليات هي (الخرطوم، وجبل أولياء، وبحري، وشرق النيل، وأم درمان، وأم بدة، وكرري.

أمس الإثنين، أعلن تجمع المهنين المناهض للحكومة السودانية، و3 تحالفات معارضة، تنظيمهم مواكب الريف في عدد من قرى ولاية الجزيرة وسط البلاد، والأحد، نظم التجمع وتحالفات المعارضة، 10 اعتصامات و6 تظاهرات، في أنحاء متفرقة بالعاصمة الخرطوم.

سبق أن نظم تجمع المهنييين 5 مواكب وسط الخرطوم، منذ اندلاع الاحتجاجات، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بهدف تسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي تطالب بتنحي الرئيس، عمر البشير، الذي يتولى السلطة منذ عام 1989.

البشير يمدد وقف إطلاق النار في ولايتين:

في خضم التظاهرات المندلعة بالسودان، مدد الرئيس السوداني عمر البشير وقف إطلاق النار الأحادي المعلن في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان كما ذكرت وسيلة إعلام في حين تشهد البلاد تظاهرات ضد حكمه.

يأتي قرار البشير في وقت دعا فيه منظمو التظاهرات إلى مسيرات في مناطق عديدة من السودان من ضمنها تلك الواقعة في الولايتين.

وقالت (فرانس برس) نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية (سونا) "أعلن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تمديد وقف إطلاق النار في مناطق العمليات حتى يتحقق السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق".

البشير قال وهو باللباس العسكري يتحدث إلى حشد في مدينة كادوقلي كبرى مدن ولاية جنوب كردفان "نحن همنا الرئيسي أن يعود السلام ويكتمل بهذه المنطقة وسنبذل أي جهد ونمشي لأي منطقة للسلام ومستعدين لدفع أي ثمن من أجل تحقيق السلام حتى تعود الجبال مكانا للتعايش".

منذ يونيو/حزيران 2016 أعلنت الحكومة السودانية وقفا لإطلاق النار في منطقتين أوقعت فيهما المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين عشرات آلاف القتلى ودفعت الملايين للفرار، واستمر التمرد حتى بعد انفصال جنوب السودان في 2011.

صدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية (2009)، وإبادة (2010) في دارفور، والنزاع في هذه المنطقة غرب السودان الذي خفت حدته في السنوات الأخيرة، أدى إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون بحسب الأمم المتحدة.

يشهد السودان حاليا أزمة اقتصادية، وتهزه منذ 19 ديسمبر/كانون الأول تظاهرات شبه يومية بسبب أزمات متتالية في المعيشة، تمثلت في نقص الوقود والسيولة البنكية، وكان آخرها قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

قتل في هذه الاحتجاجات بحسب الحكومة 29 شخصا، في حين تقول المعارضة إن 50 شخصا قتلوا جراء فض المظاهرات، وتقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى أكثر من 40 شخصا بينهم عاملون في المجال الطبي وأطفال.

يرفض البشير تحميل قوات الأمن مسؤولية مقتل متظاهرين ونسب أعمال العنف إلى" مندسين ومخربين" واتهم يوم الأحد في القاهرة "الإعلام" بتضخيم حجم التظاهرات في السودان.

البشير أعلن وقف إطلاق في ولاية جنوب كردفان-28 يناير

الكرملين يعترف بوجود مدربين روس إلى جانب القوات الحكومية في السودان: