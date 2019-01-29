الخرطوم تعلن إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة

أعلنت السلطات السودانية إطلاق سراح جميع الاشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات الأخيرة المناهضة لسياسة الرئيس عمر البشير، في حين تواصلت الاحتجاجات ، في البلاد ، الثلاثاء.

التفاصيل:

وزارة الاعلام السودانية قالت في بيان أن مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح قوش "أصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة".

وكالة الانباء السودانية (سونا) نقلت عن الفريق أول عصام الدين مبارك نائب رئيس أركان القوات المشتركة تشديده، الثلاثاء، على "التزام القوات المسلحة بالدفاع عن البلاد وحماية مكتسبات الوطن"، مشيرا "الى وعيها وإدراكها الكامل لدسائس الأعداء والأخطار التي تهدد السودان مؤكدا التفافها حول قيادته من أجل الأمن والاستقرار".

مبارك: "لا بد من التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل أشكال الاعتداء وبقائها حارسا أمينا وصمام أمان للوطن".

تجدد الاحتجاجات:

تجددت الاحتجاجات، الثلاثاء، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان.

في بورتسودان في شمال شرق البلاد اعتصم سودانيون من قبائل البجا للمطالبة باستقالة الرئيس السوداني، ولإحياء ذكرى مقتل 21 شخصا من مدينتهم قتلوا قبل 14 عاما خلال مواجهات مع الشرطة.

عبد الله موسى وهو ناشط من البجا، السكان الأصليون لمنطقة شرق السودان، قال لفرانس برس عبر الهاتف: "حوّلنا ذكرى شهداء البجا إلى اعتصام كجزء من حراك تجمع المهنيين السودانيين".

موسى: "اعتصامات، الثلاثاء، ليست لشهداء البجا فقط ولكن لكل شهداء الشعب السوداني في انتفاضة ديسمبر".

شهود عيان قالوا إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في حي بري في الخرطوم وكذلك المئات الذين تجمعوا في مدينة أم درمان المجاورة.

تظاهر المئات في مدينة بور سودان المطلة على البحر الأحمر ورددوا هتافات مناهضة للحكومة.

متظاهر سوداني خلال مظاهرة ضد الرئيس عمر البشير في أم درمان بالعاصمة الخرطوم(غيتي)

الرياض مع "استقرار" السودان

السعودية أكدت، الثلاثاء، دعمها لسلطات السودان مؤكدة رفضها المساس بـ "أمن واستقرار" هذا البلد.

مجلس الوزراء السعودي شدد في جلسته الأسبوعية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز على "تضامن المملكة مع السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة"، مضيفا في بيان رسمي أن "أمن السودان أمن للمملكة واستقرارها استقرار لها".

وكانت قطر أعلنت أيضا دعمها للرئيس السوداني خلال زيارة الأخير للدوحة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على موقف بلاده الثابت في حرصها على وحدة السودان واستقراره.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد أقر، الإثنين، بوجود "مدربين" روس إلى جانب القوات الحكومية في السودان، مضيفا أن هذا الوجود العسكري يندرج "في إطار العلاقات الثنائية الروسية السودانية" وهو "مشروع تماما".

خلفية: