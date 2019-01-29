إسرائيل تنهي مهمة المراقبين الدوليين في الخليل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم التجديد للبعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل والعاملة منذ عام 1994، وتشكلت للمساعدة في حماية الفلسطينيين في المدينة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين إنه سيطرد قوة أجنبية تشكلت للمساعدة في حماية الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، متهما المراقبين بالقيام بأنشطة مناهضة لإسرائيل.

نتانياهو قال في بيان صادر عن مكتبه "لن نسمح بمواصلة وجود قوة دولية تعمل ضدنا".

تشكلت البعثة بعدما قتل مستوطن 29 فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بالخليل في عام 1994.

بعثة المراقبة في الخليل:

تتألف هذه القوة من 64 عنصرا، وبدأت عملها في أعقاب مجزرة ارتكبها المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، في 25 فبراير/ شباط 1994، داخل المسجد الإبراهيمي، ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينيا وجرح عشرات آخرين أثناء تأديتهم صلاة الفجر.

كان تم نشر بعثة المراقبين في الخليل بموجب اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين تم التوصل إليه بعد المجزرة، وتضم البعثة نحو ستين مراقبا من جنسيات نروجية وسويدية وإيطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد انتدابها كل ستة أشهر.

تنحصر مهمة بعثة المراقبين المدنيين هذه في رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون، ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة عند وقوع حوادث.

الخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو 600 مستوطن يحميهم آلاف الجنود الإسرائيليين بين نحو 200 ألف فلسطيني.

يتعارض الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مع قرارات الشرعية الدولية، ويعتبر الحرم الإبراهيمي مكانا مقدسا للمسلمين.

قدمت إسرائيل شكاوى ضد عناصر عاملين في هذه البعثة خلال السنوات القليلة الماضية، واتهمتهم بالانحياز للفلسطينيين.

جنود الاحتلال يعتقلون شابا فلسطينيا في مدينة الخليل- مارس 2013.

الرئاسة الفلسطينية ترفض وتدين: