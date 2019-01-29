أمريكا: تنظيم الدولة سيخسر آخر معاقله بسوريا خلال أسبوعين

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا محاصرون في آخر جيب صغير مع زوجاتهم وأبنائهم مما أرغمها على الإبطاء من تقدمها حماية للمدنيين.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، الثلاثاء، إن من المتوقع أن يخسر تنظيم الدولة الإسلامية آخر أراض يسيطر عليها في سوريا لصالح قوات تدعمها الولايات المتحدة خلال أسبوعين.

ما القصة؟

مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قال: "في الوضع الحالي هناك مساحة تقديرية تصل من 5 إلى 6 كيلومترات مربعة يتمركز فيها التنظيم".

بالي: "نضع الحالة الإنسانية في أولوياتنا فهناك آلاف العوائل موجودة هناك كلهم من النساء والأطفال ولكن في المحصلة هم مدنيون، لا نعرض حياة أي طفل أو مدني للخطر مهما يكن حجم الابتزاز".

بالي: تلقينا طلبا "عبر وسيط" من "التنظيم" والعرض الذي قدمه هو تشكيل ممر آمن لمرورهم مع عوائلهم إلى تركيا بضمانات مقابل تسليم المنطقة من دون حرب أو أي اشتباك وفي حالة عدم الموافقة على ذلك، فإنهم يطلبون ممرا آمنا إلى إدلب.

بالي: بالنسبة لنا لا فرق بين إدلب وتركيا لأنهم إذا ذهبوا إلى إدلب فسيدخلون من هناك إلى تركيا، ونحن رفضنا العرض.

بالي: وجود المدنيين أبطا الاشتباكات "والعمليات الدقيقة تحتاج إلى وقت لذلك الاشتباكات هبطت إلى أدنى المستويات والجبهات يسودها الهدوء التام ولكن ثم حالة من الترقب والحذر".

وتستعد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة بألفي جندي أمريكي ومساندة جوية لمواجهة نهائية مع تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا بعد أن ساعدت في إخراج مقاتليه من بلدات ومدن كانت ذات يوم تشكل دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم من جانب واحد.

كما تعهدت بتصعيد عملياتها ضد "التنظيم" الشهر الحالي بعد أن أودى تفجير بحياة عدد من الأشخاص منهم جنديان أمريكيان في شمال سوريا.

وكان مسؤولون من القوات قد حذروا من عودة التنظيم المسلح إذا سحبت واشنطن قواتها.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج

موقف تركي:

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تتفاوض مع الدول المعنية بشأن العلميات العسكرية التركية على مدينة منبج السورية وشرقي نهر الفرات، مشدداً على جاهزية القوات التركية لمثل هذه العمليات.

ماذا قال أكار؟

الموضوع الأهم أمامنا في الوقت الحالي هو منبج وشرق الفرات، ونحن نتفاوض مع الدول المعنية.

القوات المسلحة التركية قامت بكل التحضيرات والتجهيزات المطلوبة منها.

يتوجب اخلاء منبج من الفصائل بأسرع ما يمكن، ونحن ننتظر الوعد الذي قٌطع لنا بأن هذا التنظيم سينسحب من المدينة مع تسليم أسلحته الثقيلة، على أن يتم تسليم إدارة المدينة للعرب الذين يشكلون 90 بالمئة من سكانها.

بعض الخونة يحاولون تحريف الموضوع والقول بأن القوات المسلحة التركية تستهدف الأكراد أو العرب، إن الهدف الوحيد للقوات المسلحة التركية هو الإرهابيون، وليس لدينا أي مشاكل بأي شكل من الأشكال مع أخوتنا العرب أو الأكراد.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عبر عن ارتياح بلاده لتوقيت وشمولية رد فعل سلطات أربيل بكردستان العراق تجاه حادثة اقتحام القاعدة العسكرية التركية في دهوك بشمال العراق.

تطور ميداني:

مراسل الجزيرة أفاد بمقتل 11 مدنيا بينهم أطفال وأصيب عشرات آخرون في قصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، وبلداتٍ محيطة بها، مثل جرجناز وتلمنس.

القصف سبب حالة من الهلع في صفوف طلاب المدارس بمدينة معرة النعمان.

يذكر أن إدلب والبلدات المستهدفة التي تسيطر عليها المعارضة تقع ضمن المنطقة المشمولة باتفاق خفض التصعيد شمالي سوريا.

الوضع الإنساني:

لجنة الإنقاذ الدولية وهي جمعية خيرية قالت إنها تساعد في التعامل مع تدفق مفاجئ لأكثر من عشرة آلاف شخص أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين الذين وصلوا جوعى وفي حالة يأس إلى مخيم في شمال شرقي سوريا منذ الأسبوع الماضي.

اللجنة: أغلبهم كانوا منهكين ويتضورون جوعا وعطشا لدى فرارهم من أراض يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. أغلبهم وصل حافي القدمين. وأكدت الأمم المتحدة إن 12 طفلا صغيرا توفوا بعد وصولهم إلى مخيم الهول أو أثناء الرحلة الخطيرة إلى هناك.

خلفية: