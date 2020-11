مقررة أممية تلتقي أوغلو والنائب العام التركي بشأن مقتل خاشقجي

اجتمعت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في العاصمة التركية أنقرة الإثنين.

,أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر تركية، أن وزير العدل التركي عبد الحميد غل استقبل المقررة الدولية للتحقيق في حالات الإعدام خارج القانون اغنيس كالامارد.

وذكرت المصادر أن اللقاء بحث مسار التحقيق في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومستجدات القضية.

ومن المقرر أن تلتقي كالامارد غدا الثلاثاء، المدعي العام التركي المسؤول عن التحقيقات في جريمة اغتيال خاشقجي. كما يتوقع أن تزور محيط القنصلية السعودية في إسطنبول، بحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية.

التفاصيل:

Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak üzere ülkemize gelen #BM Yargısız&Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’la görüştük.

Met with @AgnesCallamard, #UN Special Rapporteur on Extra-Judicial Executions, who is in #Turkey to investigate the murder of Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/As6QhEqnr1

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 28, 2019