مقررة أممية تلتقي أوغلو والنائب العام التركي بشأن مقتل خاشقجي

اجتمعت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في العاصمة التركية أنقرة الإثنين.

,أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر تركية، أن وزير العدل التركي عبد الحميد غل استقبل المقررة الدولية للتحقيق في حالات الإعدام خارج القانون اغنيس كالامارد.

وذكرت المصادر أن اللقاء بحث مسار التحقيق في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومستجدات القضية.

ومن المقرر أن تلتقي كالامارد غدا الثلاثاء، المدعي العام التركي المسؤول عن التحقيقات في جريمة اغتيال خاشقجي. كما يتوقع أن تزور محيط القنصلية السعودية في إسطنبول، بحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية.

التفاصيل:

كالامارد، التي تقود تحقيقا دوليا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وبدأت مهمة تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة، قالت إنها قدمت طلبا للسماح بدخول مسرح الجريمة بالقنصلية السعودية في اسطنبول.

كالامارد أعلنت الأسبوع الماضي أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" فيما يتعلق بتلك الواقعة.

تشاوش أوغلو كتب على تويتر "التقيت أجنيس كالامارد التي جاءت إلى تركيا للتحقيق بمقتل جمال خاشقجي"، مرفقاً التغريدة بصورة من اللقاء.

Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak üzere ülkemize gelen #BM Yargısız&Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’la görüştük. Met with @AgnesCallamard, #UN Special Rapporteur on Extra-Judicial Executions, who is in #Turkey to investigate the murder of Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/As6QhEqnr1 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 28, 2019

لقاء النائب العام التركي

المحققة الأممية، تلتقي، غدا الثلاثاء، النائب العام في إسطنبول عرفان فيدان المكلف بالتحقيق في القضية.

اللقاء يعقد بين فيدان وكالامارد، في مقر القصر العدلي بمنطقة "تشاغليان" بإسطنبول.

خلفيات: