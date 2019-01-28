مخطط إسرائيلي لتنفيذ أكبر مصادرة لأراضي النقب منذ النكبة

أعد وزير الزراعة وتطوير النقب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري أرئيل، خطة ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف عربي بدوي من قراهم مسلوبة الاعتراف، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الخطة تتضمن تشريد وتهجير آلاف الفلسطينيين البدو من قراهم غير المعترف بها في النقب داخل أراضي عام 1948.

الخطة وفقا لـ"إسرائيل اليوم":

من المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطّة، العام الجاري على أن ينتهي تنفيذها خلال أربع سنوات، حال حظيت بالمصادقة التامة.

ستقيم سلطات الاحتلال في القرى بعد تهجير أهلها، سلسلة مشاريع قومية وبنى تحتية وأخرى أمنية، تلزم بنقل السكان إلى قرى أخرى.

المناطق المصادرة من البدو تقدّر بـ260 ألف دونم، وهي أكبر مصادرة أراضي منذ النكبة.

وفقًا للخطة، فإن التهجير سيبدأ هذا العام، من شمال شارع 31، على أن يستمر لمدة أربع سنوات.

في حين سيبدأ التهجير الكلي في العام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنويًا، عبر تكثيف عمليّات سلطات إنفاذ القانون، في إشارة إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الأمن الداخلي.

على أنقاض القرى بعد تهجيرها، ستعمل سلطة الاحتلال على توسعة إضافية لشارع "عابر إسرائيل" (شارع 6)، جنوبي البلاد حتى بلدة نباطيم في النقب المحتل، وهي المنطقة التي تقدّر مساحتها بـ12 ألف دونم، وتسكن فيها ألف أسرة عربيّة (5000 نسمة)، تعتزم سلطات الاحتلال نقلهم إلى تل السبع وأبو تلول وأم بطين.

سلطات الاحتلال ستعمل كذلك على نقل 5 آلاف عربي لمناطق أبو تلول وأبو قرينات ووادي النعم، من المنطقة المسماة إسرائيليًا "رمات بقاع"، بهدف نقل مصنع للصناعات العسكرية من مركز البلاد إلى النقب المحتل، بالإضافة إلى مدّ خط ضغط عالٍ لشركة الكهرباء يشكل تهديدًا لأرواح 15 ألفًا، يقيمون على 50 ألف دونم، تخطط سلطات الاحتلال لتهجيرهم ومصادرتها.

من جانبه، اعتبر النائب العربي في الكنيست، طلب أبو عرار، والذي يمثل عرب النقب، أن النشر في صحيفة "إسرائيل اليوم" عن الخطة فقط "للاستهلاك الانتخابي".

أبرز تصريحات أبو عرار:

أرئيل ومؤسسة الاحتلال الإسرائيلية يخططان ليل نهار لاقتلاع العرب، وتهجيرهم من القرى غير المعترف بها في النقب.

وزير الزراعة في حكومة الاحتلال يستهدف السيطرة على أراضي العرب في النقب المحتل، في إشارة لتنفيذ برامج جمعيات يمينية متطرفة.

أرئيل يقول وبإقرار معين أنه لن يكون بمقدور أي حكومة قادمة تغيير مخططاته، لأنه أدخل فيها مخططات قومية وعسكرية، ولذا على الأهل توحيد الخطاب، والتكاتف في النضال.

الأيام القريبة ستشهد اجتماعًا كبيرًا، لإشراك أكبر عدد من القيادات، ومنهم أصحاب الشأن في النضال، وإشراك مثقفين، وسيكون الاجتماع من خلال لجنة التوجيه العليا لعرب النقب.

مسلوبة الاعتراف: