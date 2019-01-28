فصائل بمنظمة التحرير ترفض المشاركة بالحكومة الفلسطينية

أعلنت فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية رفضها المشاركة في الحكومة الفلسطينية التي دعت حركة فتح، الأحد، إلى تشكيلها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن حكومته أصبحت تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد أوصت أمس بحل حكومة الوفاق الوطني تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومستقلين.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن ممثلين عن ثلاثة من الفصائل أن تشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني فلسطيني شامل "يعزز الانقسام الداخلي".

عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زاهر الششتري:

لن نشارك في الحكومة الجديدة؛ ونطالب بالبدء في حوار وطني شامل، يخرجنا من المأزق السياسي.

تشكيل حكومة فصائلية دون إجراء حوار فلسطيني شامل يعزز الانقسام.

لن نكون معيقين لأية حكومة فلسطينية في حال إجراء حوار شامل، لا يستثني أيا من الفصائل.

الجبهة لن تكون ضمن أية حكومة فلسطينية تحت مظلة اتفاق أوسلو.

نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم:

الجبهة لن تكون في أية حكومة خارج التوافق الوطني الفلسطيني.

نحن بحاجة إلى حكومة انتقالية، تحظى بتوافق الكل الفلسطيني، ومهمتها التحضير لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وانتخابات مجلس وطني، للخروج من المأزق الداخلي.

هذه الصيغة التي يمكن أن نشارك فيها بحكومة؛ غير ذلك لا أعتقد أننا سنكون جزءا من أية حكومة.

القيادي في حزب المبادرة الوطنية سامر عنبتاوي:

المبادرة لن تشارك في أية حكومة فلسطينية من دون توافق وطني شامل.

أية حكومة، قبل التوافق الوطني، من شأنها تعزيز الانقسام.

نحن نرى ضرورة الذهاب لحوار وطني، وتشكيل حكومة وحدة تضم كافة الفصائل، للتحضير لانتخابات عامة.

حركة حماس:

اعتزام حركة فتح تشكيل حكومة من دون اجماع وطني، يعتبر هروباً من استحقاق الشراكة الوطنية واستمراراً لسياسة التفرد والاقصاء وتكريساً لسياسة الانقسام، التي ترسخها حركة فتح.

الناطق باسم حماس فوزي برهوم قال في بيان صحفي إن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطياف.

برهوم: نؤكد ضرورة دعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد وتشكيل مجلس وطني توحيدي، ثم الذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

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