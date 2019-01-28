فرنسا: أوربا تواجه خطر "السحق" على يد أمريكا والصين

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إنه لا حل أمام الأمم الأوربية سوى الوحدة لمواجهة غزو الصين التكنولوجي، وسياسات الولايات المتحدة "اللامبالية" و"العدائية" تجاه أوربا.

تصريحات لومير جاءت خلال مقابلة تلفزيونية، وأبرز ما جاء فيها:

لا حل آخر، بمواجهة خطر محاصرتنا وسحقنا من الصين والولايات المتحدة، سوى توحيد القوى الأوربية.

إنشاء مؤسسة مالية أوربية مستقلة في الأيام المقبلة مؤلفة من بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

تهدف المؤسسة المالية إلى التمكن من مواصلة التجارة مع إيران في ظل العقوبات الأمريكية العابرة للحدود على إيران.

أوربا قادرة على التقدم، لكنها غير قادرة على مقاومة القوة الأمريكية أو القوة الصينية ما لم تكن موحدة.

على أوربا والمفوضية الأوربية أن تغيرا طريقتهما في اتخاذ القرارات، خصوصا فيما يتعلق بالاندماج بين الشركتين المصنعتين للسكك الحديد، ألستوم الفرنسية وسيمنز الألمانية.

الشعب الإيطالي هو "أقرب" شعب أوربي إلى الشعب الفرنسي.

أؤيد إجراء استفتاء ثان في بريطانيا حول بريكست الذي يعد مأساة.

خلفية