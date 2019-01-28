شاهد: عضو بالكنيست الإسرائيلي يقتحم الأقصى للاحتفال بزفافه

اقتحم عضو الكنيست يهودا غليك عن حزب الليكود الحاكم، الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين ضمن الاقتحامات اليومية التي تنفذها هذه الجماعات.

ورافق عدد من المستوطنين، الحاخام غليك، خلال اقتحامه لباحات المسجد بحراسة قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

التفاصيل:

غليك قام بجولة في ساحات المسجد بدءا من ساحة باب المغاربة حتى خرج من باب السلسلة.

غليك استبق اقتحامه بتصريح صحفي قال فيه إنه سيدخل الى ما يسميه جبل الهيكل لنيل البركة بمناسبة حفل زفافه.

أظهرت صور التقطت داخل الباحات غليك وهو يقف خاشعا ويتمتم ما يعتقد أنها صلوات تلمودية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أغلقت الباحات دون أي مواجهات بعد انتهاء الفترة الصباحية للاقتحامات.

غليك كان قد تعرض لمحاولة اغتيال في نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2014 على يد مقدسي وذلك لدوره البارز في تنظيم هذه الاقتحامات وقيادتها.

المتطرف "غليك" يحتفي بزفافه داخل المسجد الأقصىhttps://t.co/aYXbczmRd1 pic.twitter.com/3b5P1vsDmf — وكالة صفا (@SafaPs) January 28, 2019

يشار إلى أن غليك اقتحم المسجد الأقصى الشهر الماضي، ودعا إلى استمرار تنفيذ اقتحامات وأداء صلوات في الأقصى.

وفي 23 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، نشر غليك على حسابه في "تويتر" مقطعا من خطاب له في الكنيست دعا فيه لفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وسمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع يوليو/ تموز الماضي، لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى مرة كل 3 أشهر.

لكن هيئة البث الإسرائيلية، قالت، الإثنين إن الشرطة الإسرائيلية أوصت الحكومة، برفع عدد الزيارات المسموح بها لأعضاء الكنيست من مرة كل 3 أشهر إلى مرة واحدة كل شهر.

تقرير حقوقي يوثق الانتهاكات الإسرائيلية

في سياق متصل أصدر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" تقريراً حقوقياً مفصلاً، تناول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس خلال الشهر الماضي.

أبرز نقاط التقرير: