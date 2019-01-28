سجن نائب كويتي لإقامة علاقة مع طليقته من دون إعلامها بطلاقها

الطبطبائي كان قد فاز بمقعد في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عام 1996، وحافظ على عضويته حتى 2012 عندما قاطع الانتخابات اعتراضا على مرسوم "الصوت الواحد" الذي يقلص الأصوات التي يحق للمقترع الإدلاء بها من أربعة إلى صوت واحد. وهو معروف بمواقفه الداعمة للثورة السورية ورفضه للتدخل الإيراني في سوريا.