سجن نائب كويتي لإقامة علاقة مع طليقته من دون إعلامها بطلاقها

قضت محكمة الاستئناف الكويتية غيابيا، الإثنين، بسجن النائب وليد الطبطبائي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما دانته "بمواقعة" طليقته لمدة عام كامل من دون إعلامها بوقوع الطلاق.
وعندالله تجتمع الخصوم ..
وحينها : ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء !!
— وليد الطبطبائي (@Altabtabie) January 28, 2019
الطبطبائي كان قد فاز بمقعد في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عام 1996، وحافظ على عضويته حتى 2012 عندما قاطع الانتخابات اعتراضا على مرسوم "الصوت الواحد" الذي يقلص الأصوات التي يحق للمقترع الإدلاء بها من أربعة إلى صوت واحد. وهو معروف بمواقفه الداعمة للثورة السورية ورفضه للتدخل الإيراني في سوريا.