المرزوقي: غرفة عمليات أجنبية لتصفية حركة "النهضة" الإسلامية

اعتبر الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، أن مسألة "التنظيم السري" لـ"النهضة"، مجرد قصة "افتعلتها غرفة عمليات أجنبية لتصفية الحركة والإسلام السياسي" في البلاد.

ونهاية العام الماضي، قالت لجنة الدفاع عن القيادييْن اليسارييْن المغتاليْن عام 2013، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن حركة "النهضة" تمتلك "جهازا عسكريا سريا متورط بالاغتيالات وتصفية الخصوم"، وهو ما نفته الحركة بشدة.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي السابق خلال مقابلة أجراها مع إذاعة "الديوان إف إم" المحلية، أمس الأحد.

تصريحات المرزوقي:

قضية التنظيم السري لحركة النهضة (إسلامية / تمتلك 68 مقعدا بالبرلمان من إجمالي 217 مقعدا) مجرد هراء ولا أساس لها من الصحة".

غرفة عمليات أجنبية تريد التخلص من النهضة والإسلام السياسي، وافتعلت وجود تنظيم سري للحركة بعد الثورة؛ بهدف تخويفها والإطاحة بها في الانتخابات المقبلة" المقررة نهاية العام الجاري.

المؤيدات (الدلائل) التي تعرضها لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي (حول وجود التنظيم السري) مصطنعة.

هذا ما تحدثت عنه من وجود تمساح بدأ يلتهم" حركة "النهضة"، و"التمساح هو المنظومة التي تعمل بتعليمات رجال أعمال فاسدين، وقوى دولية استراتيجيتها عصر (الضغط عليها) النهضة لتقدم تنازلات ثم تتخلص منها في النهاية.

دعوة للتوافق

في وقت سابق الأحد، دعا المرزوقي، خلال مؤتمر شعبي بمدينة صفاقس (جنوب)، حركة "النهضة" إلى التوافق معه وإنهاء توافقها القديم مع حزب "نداء تونس"، استعدادا للانتخابات العامة المقبلة، ناصحا الحركة بالسير معه ليأكلا سويا "التمساح" قبل أن يأكلهما.

في مقابلته مع إذاعة "الديوان إف إم"، اتهم المرزوقي الإمارات والسعودية بأنهما "جزء من أخطبوط يعمل على إعادة المنظومة القديمة (أنصار نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي) للحكم، وهو الاتهام الذي سبق أن نفاه البلدان.

السعودية تستضيف الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي منذ أن فر إليها في 2011 إثر ثورة شعبية أطاحت به.

المرزوقي انتقد اليساريين في تونس، معتبرا أنهم "حاقدون على الإسلاميين".

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