الأمم المتحدة تمدّد الجداول الزمنية لاتفاقات اليمن

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد بشأن الحديدة وتبادل الاسرى، مدّدت بسبب "صعوبات على الأرض".

التفاصيل:

غريفيث كتب على تويتر "الجداول الزمنية المبدئية كانت طموحة نوعا ما. نتعامل مع وضع معقد على الأرض".

غريفيث: أكثر من أي وقت مضى، هناك إرادة سياسية تبديها كل الأطراف من أجل وضع نهاية لهذا الصراع.

غريفيث: ما نحتاج أن نراه الآن هو تنفيذ شروط الاتفاق بالكامل وبسرعة.

غريفيث قال في مقابلة صحفية أنه يعمل مع كافة الأطراف "على تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة بشكل موثوق يمكن التحقق منه، ونعمل لضمان أن نرى ذلك يحدث في القريب العاجل".

غريفيث: نحن نخطط للدعوة لجولة أخرى من المشاورات قريبا.

غريفيث: في الوقت نفسه، فإننا جميعا متفقون على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ ما اتّفق عليه في السويد قبل الانتقال الى جولة جديدة من المشاورات، ونتمنى أن نتمكن من إعلان تاريخ عقد الجولة القادمة من المشاورات قريبا.

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يسعى للتقريب بين وجهات نظر المتحاربين

الأوضاع الإنسانية:

14 منظمة خيرية دعت في اجتماع لندن إلى تحرك لتخفيف الأزمة الإنسانية.

منظمات إغاثة دولية قالت إن آلاف الأشخاص في اليمن يواجهون صعوبة في إطعام أطفالهم فيما أصبح أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

كيمبرلي براون من الصليب الأحمر البريطاني قالت إن 85 ألف طفل فقدوا أرواحهم وإن سوء التغذية يؤثر بشدة.

براون: أعلم من زملائي أن الوضع يتدهور بالتأكيد في الوقت الحالي.

مدير حملة منظمة أوكسفام في اليمن، أوسان كمال، قال "هذا ما أحب أن أسميه بأنه سجن بلا جدران للناس الذين يعيشون في البلد الآن. إنه وضع صعب يكافح فيه الناس لشراء مؤنهم اليومية لإطعام أطفالهم".

إيزابيل موسارد كارلسن، من منظمة "العمل ضد الجوع" قالت إن زيادة المساعدات ليست الحل الوحيد لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

كارلسن: أعتقد أن علينا أن نتحلى بالصراحة الشديدة في أننا بحاجة إلى حل سياسي لهذا الصراع.

طفلة يمنية تعاني من سوء تغذية حاد ( رويترز)

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