استطلاع: نصف الأمريكيين لا "يثقون في ترمب إطلاقا"

أفاد استطلاع للرأي، بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى منتصف ولايته، أن نحو نصف الأمريكيين "لا يثقون به إطلاقا".

أرقام من الاستطلاع:

نسبة الرضا عن أداء ترمب كرئيس بلغت 37 % فقط.

حسب الاستطلاع، نحو نصف الأمريكيين (48%) "لا يثقون إطلاقا" في ترمب.

37% ممن شملهم الاستطلاع لا يثقون في رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.

57% ينظرون بشكل سلبي إلى الطريقة التي تعامل بها ترمب مع قضية أمن الحدود.

54% يعارضون بناء سياج على الحدود مع المكسيك.

35% لديهم ثقة في أن الرئيس سيتخذ القرار السليم بشأن مستقبل البلاد.

49% يرون أن ترمب يدير الملف الاقتصاد بشكل جيد، وهي النسبة نفسها التي ترى العكس.

نسبة المتفائلين بإدارته للاقتصاد بلغت 27%، وهي أيضا نفس نسبة المتشائمين.

33% فقط من الأمريكيين يرون أن ترمب نجح في ضبط العجز في الموازنة.

لدى وصوله إلى البيت الأبيض في 20 من يناير/ كانون الثاني 2017، توقع 50% أن ينجح ترمب في ضبط العجز في الموازنة.

فيما يتعلق بالرعاية الصحية، بلغت نسبة من ينظرون بإيجابية إلى أداء ترمب في هذه النقطة إلى 33%، بتراجع من 44% لدى توليه منصبه.

بعيدا عن الحكم على أدائه في البيت الأبيض، يملك 32% فقط من الأمريكيين موقفاً إيجابياً من ترمب كشخص، أي أقل بنقطتين من أدنى نسبة وصل اليها بيل كلينتون في أوج فضيحة مونيكا لوينسكي.

الاستطلاع أجرته قناة "أي بي سي نيوز" بالتعاون مع صحيفة واشنطن بوست قبل أيام من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وخروجه مهزوما في أزمة الاغلاق الحكومي.

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