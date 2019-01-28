اتفاق بين قطر والأمم المتحدة بـ20 مليون دولار لصالح غزة

وقعت الأمم المتحدة واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الأحد، في مدينة القدس المحتلة، مذكرة تفاهم بقيمة 20 مليون دولار لصالح القطاع المحاصر.

مذكرة تفاهم:

توقيع الاتفاق حضره عن الجانب القطري السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية، فيما حضر عن الأمم المتحدة جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ونائب نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ماكغولدريك قال: "وقعنا مذكرة تفاهم بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لصالح تنفيذ برنامج (النقد مقابل العمل) في غزة. إنها خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني".

حسبما أعلن السفير العمادي الجمعية الماضية فإن هذه المذكرة ستشمل تنفيذ مشاريع إنسانية سواء أكانت مشاريع لمساعدة الأسر الفقيرة أو تحسين وتطوير شبكات الكهرباء أو مشاريع تخدم قطاع الصحة، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.

العمادي ذكر أنه سيتم توقيع أول اتفاق مع الأمم المتحدة بقيمة 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت من 4 إلى 6 أشهر.

الاتفاق لصالح تنفيذ برنامج "النقد مقابل العمل" في غزة

خلفية:

توقيع الاتفاقية يأتي بعدما أبلغت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة، السفير العمادي برفضها استقبال أموال المنحة القطرية تحت أي شروط يضعها الاحتلال الإسرائيلي.

نائب رئيس حركة "حماس" خليل الحية، أعلن، الخميس الماضي، أن حماس أبلغت السفير العمادي رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، ردًا على سلوك الاحتلال وتملصه من تفاهمات التهدئة وعدم التزامه بالتفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر.

المذكرة تشمل تنفيذ مشاريع إنسانية ومشاريع تخدم قطاع الصحة

قطر كانت قد أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سمحت "إسرائيل" بالبدء في ضخ أموال على دفعات بقيمة تسعين مليون دولار على مدى ستة أشهر لسداد رواتب الموظفين وتكلفة الوقود.

حوّلت قطر دفعتين من المنحة بشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجون والعُمال، لكن "إسرائيل" كانت تُماطل في إدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بذريعة عدم استقرار الوضع الأمني.

المنحة جاءت ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة ودولة الاحتلال.

جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين, والسفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة