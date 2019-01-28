أردوغان: نهدف لتأسيس منطقة آمنة لـ 4 ملايين سوري

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تهدف إلى تأسيس منطقة آمنة من أجل عودة 4 ملايين سوري في تركيا الى بلادهم.

جاء ذلك في الاجتماع التأسيسي لشبكة تعاون جمعيات الهلال والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول.

أبرز تصريحات أردوغان