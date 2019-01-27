5 سيناريوهات محتملة لأزمة فنزويلا.. تعرف عليها

تتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا في ظل دعم غربي لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وأيضا في ظل مطالبات للرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي عن الحكم.
التفاصيل
- تخوض كاراكاس غمار أزمة سياسية متفجرة بين الرجلين المطالبين بالحكم.
- أعيد انتخاب مادورو رئيسا للبلاد في مايو/آيار 2018.
- موقع "فوكس" الإخباري رصد 5 سيناريوهات وضعها رونال رودريغيز، الأستاذ والباحث بالمرصد الفنزويلي في كولومبيا التابع لجامعة روساريو.
السيناريو الأول: مادورو يبقى في السلطة
- يتمثل هذه السيناريو في أن يبقى مادورو في السلطة على الرغم من الاضطرابات التي تعيشها البلاد.
- يعزز هذا السيناريو بقاء القوات المسلحة في كاراكاس موالية وبقوة لمادورو.
- ليست هناك ضغوط تدفع مادورو للتنحي حتى بعد خروج آلاف الفنزويليين في مسيرات مناهضة له.
- الموالون لمادورو يسيطرون على كثير من المؤسسات الحيوية الأخرى في البلاد مثل المحكمة العليا.
السيناريو الثاني: مادورو يتنحى لكن تبقى عقيدته السياسية
- هذا السيناريو يدور حول تخلي مادورو عن الرئاسة إذا كان قادرا على اختيار زعيم جديد ينتمي لنفس النهج السياسي له.
- يتعلق هذا السيناريو بأن يجبر قادة الحزب الاشتراكي الذي ينتمي له مادورو على التنحي واختيار شخص آخر يمكن أن يبلي بلاء حسنا في الرئاسة ويسير على نفس نهج الحزب.
- يشير هذا السيناريو إلى وجود أربعة أشخاص بالفعل بينهم حاكم ورئيس بلدية ينتظرون هذه اللحظة.
- يعني هذا السيناريو بشكل أساسي اختيار وجه جديد بنفس الحكومة.
السيناريو الثالث: سيطرة المعارضة
- يمكن أن يؤدي الضغط المحلي والدولي المتزايد في نهاية المطاف إلى إجبار مادورو على التوصل لاتفاق مع المعارضة يتنحى بموجبه عن الحكم.
- يقول واضع السيناريو إنه من غير الواضح الشكل الذي يمكن أن يأخذه هذا الاتفاق.
- أحد احتمالات الاتفاق هو أن يبقى مادورو في السلطة إلى حين إجراء انتخابات جديدة ثم يغادر ليتسلم الفائز في الانتخابات المنصب.
- الاحتمال الثاني للاتفاق هو أن يسلم مادورو البلاد لخصمه غوايدو كقائم بالأعمال بينما يدعو مادورو لإجراء انتخابات جديدة.
السيناريو الرابع: الجيش يسيطر على مقاليد السلطة
- الجيش في فنزويلا هو أحد أقوى المؤسسات في البلاد إن لم يكن أقواها.
- يتحدث السيناريو عن سيطرة قيادة الجيش التي تدعم مادورو على مقاليد السلطة.
- يخشى من تفاقم الأزمة السياسية في هذا السيناريو حيث يمكن أن ينتهي المطاف بالجيش بأن يقرر أن الوقت قد حان ليحكم ويختار إدارة البلاد بنفسه ويطيح حتى بمادورو نفسه.
- هناك احتمال بأن يدعو قادة الجيش لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ثم يتنحوا عن السلطة للفائز، إلا أن السياق التاريخي يستبعد تنحي الجيش عن السلطة التي تقع تحت يديه.
السيناريو الخامس: اجتياح أجنبي يطيح بمادورو
- يخشى في هذا السيناريو أن يشعل الاجتياح الأجنبي حربا أهلية تودي بحياة الآلاف وتفاقم من المعاناة الاقتصادية التي يعيشها الفنزويليون.
- يدعم هذا السيناريو التقارير التي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحث في أغسطس/آب 2017 احتمالية استخدام "خيار عسكري" غير محدد للإطاحة بمادورو ومعالجة محنة فنزويلا السياسية والاقتصادية.
- الاجتياح الأجنبي سيكون على الأرجح مميتا ومكلفا وطويل المدى ويمكن بسهولة أن يغمس البلاد في حرب أهلية شعواء.