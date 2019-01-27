فنزويلا: مادورو يندد بمهلة أوربا وإسرائيل تعترف بغوايدو

رفض رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مهلة حددتها له دول أوربية للدعوة لإجراء انتخابات خلال ثمانية أيام وقال إن زعيم المعارضة خوان غوايدو انتهك الدستور عندما أعلن نفسه رئيسا للبلاد.

وانضمت إسرائيل، الأحد، لقائمة متزايدة من الدول بقيادة الولايات المتحدة في الاعتراف بغوايدو رئيسا للبلاد على أساس أن فوز مادورو بولاية ثانية تم بالتزوير.

في غضون ذلك دعت واشنطن الدبلوماسيين الفنزويليين لديها للانشقاق عن نظام مادورو مثلما فعل الملحق العسكري لديها.

أبزر التطورات:

مادورو قال في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن ترك) التركية أذيعت، الأحد، إنه منفتح على الحوار وإن عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو أمر مستبعد لكنه ليس مستحيلا.

مادورو قال خلال المقابلة إن الدول الأوربية -التي وصفها بالوقحة- يتعين عليها أن تسحب مهلة الأيام الثمانية التي منحتها لإجراء انتخابات جديدة في البلاد.

مادورو: منفتح على الحوار، لكن غوايدو ينتهك الدستور بإعلانه نفسه زعيماً.

مادورو قال في خطاب متلفز، إنّ كراكاس تتفاوض مع واشنطن على تبادل فتح مكاتب لرعاية المصالح مع الولايات المتحدة، في غضون ثلاثين يوماً، للإبقاء على الحد الأدنى من العلاقات بين البلدين، بعدما قطعت حكومته العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن.

موقف إسرائيل:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الأحد، "تنضم إسرائيل إلى الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية ودول أوربية في الاعتراف بالقيادة الجديدة في فنزويلا".

موقع أكسيوس الأمريكي نقل أن إدارة ترمب طلبت من إسرائيل أن تدعم علنًا الضغط الأمريكي للإطاحة بمادورو وأن تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا للبلاد.

وإسرائيل ليس لديها علاقات دبلوماسية مع فنزويلا، ومنذ أن أعلن غوايدو نفسه رئيسًا وحصل على اعتراف من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، التزمت إسرائيل الصمت ورفضت إصدار أي بيانات.

المسؤولون الإسرائيليون قالوا إن هناك مخاوف من أنه إذا أيدت إسرائيل المعارضة علنا، فإن نظام مادورو سيضر بأعضاء المجتمع اليهودي في فنزويلا البالغ عددهم 6000 شخص.

دبلومسيا:

الخارجية الفنزويلية، أعلنت في بيان، تعليق طرد الدبلوماسيين الأمريكيين، وأن بإمكانهم البقاء في السفارة بكاراكاس.

في المقابل، أعلن الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن العقيد خوسيه لويس سيلفا، أنه لم يعد يعترف بنيكولاس مادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا.

سيلفا دعا العسكريين لتأييد زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً للبلاد بالوكالة.

سيلفا وهو أرفع دبلوماسي عسكري فنزويلي معتمد في الولايات المتحدة، أعلن أنه تحدث مع رؤسائه في كراكاس لإبلاغهم بقراره، كما تحدث هاتفياً مع خوان غوايدو وأبلغه بدعمه له.

سيلفا: الحل الوحيد في فنزويلا هو الحل الذي قامت به الجمعية الوطنية بإعلان الرئيس خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً.

سيلفا: لا يوجد حل آخر لأن هؤلاء الناس لن يتفاوضوا وكل ما يقولونه أو يفعلونه هو لكسب بعض الوقت.

الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن العقيد خوسيه لويس سيلفا (رويترز)

اعترافات غوايدو:

زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو اعترف بلقائه مسؤولين، لم يُسمهم، في الحكومة الفنزويلية، لإقناعهم بإجراء انتخابات جديدة؛ وذلك قبل إعلان نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

غوايدو نفى في وقت سابق تصريحات حكومية تحدثت عن لقائه نائب رئيس الحزب الحاكم ديوسدادو كابيلو، ونشرت الحكومة تسجيلاً مصوراً، قالت إنه يثبت حصول هذا اللقاء.

كابيلو قال إنه يملك تسجيلاً صوتياً للمحادثات التي طلب فيها غوايدو، دعم إجراء انتخابات جديدة.

رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو (رويترز)

موقف روسي:

الكرملين اعتبر أن خطورة تطورات الوضع في فنزويلا تعود إلى التدخل الأمريكي المباشر في شؤون هذا البلد.

الناطق باسم الكرملين دميتري بسكوف قال في حديث لقناة "روسيا-1" إلى أن الدليل على ذلك هو اعتراف البيت الأبيض برئيس البرلمان الفنزيلي خوان غوايدو، الذي يسعى للاستيلاء على السلطة في البلاد، رئيسا للبلاد بحسب بسكوف.

بسكوف: كل ذلك دليل على التنسيق مع واشنطن مشيرا إلى أن هذه الأحداث ليست الأولى من نوعها.

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