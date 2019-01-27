روسيا: الاتفاقات مع الأتراك حول إدلب لا يتم تطبيقها والوضع مقلق

قال الكرملين إن أنشطة تركيا على الأراضي السورية وفقا لاتفاقية أضنة لا يجب أن تؤدي إلى ظهور تجمعات شبه منفصلة في المناطق الحدودية ولا يجب أن تنتهك وحدة أراضي هذا البلد.

ما القصة؟

الناطق باسم الكرملين دميتري بسكوف عبر في حديث لقناة "روسيا-1" عن قلق كل من موسكو ودمشق إزاء تطورات الأوضاع في إدلب مشيرا إلى أن الاتفاقات مع الجانب التركي حول هذه المنطقة لا يتم تنفيذها بالكامل.

بسكوف: الشركاء الأتراك يؤكدون أن إدلب هي محل اهتمامهم باستمرار، وأن العمل هناك مستمر.

السلطات الروسية عبرت من خلال هذا التصريح عن قلقها بضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا لكنها تعترف في الوقت ذاته بحق تركيا في التحرك فوق الاراضي السورية بموجب هذا الاتفاق.

خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموسكو قبل أيام أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق أضنة وقال إنه ما زال ساري المفعول.

الأتراك اعتبروا هذه الإشارة اعترافا من بوتين بحق تركيا في التحرك على الأراضي السورية.

ما هو اتفاق أضنة؟

توصلت تركيا وسوريا إلى اتفاق أضنة عام 1998 بعد أن أصبحتا على شفا حرب مدمرة نتيجة استقبال سوريا لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان والسماح له بنشاط عسكري على أراضيها.

أرغم التهديد العسكري التركي، النظام السوري، على طرد أوجلان وإغلاق قواعده العسكرية في سوريا.

أبرم الاتفاق الذي ينص على اعتراف الجانب السوري بأن حزب العمال تنظيم إرهابي ويلتزم بمنع أي تحرك عسكري له داخل الأراضي السورية.

ما الجديد؟

تركيا تقول إن النظام السوري غير قادر على منع تحركات قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها تابعة لحزب العمال فوق الأراضي السورية.

أنقرة تتهم النظام السوري باللعب بورقة الأكراد منذ اندلاع الثورة السورية.

أنقرة تعتبر أن النظام السوري غير قادر أو لا يريد الوفاء بما التزم به ما يمنح الحق لتركيا في الدفاع عن حدودها.

يدعم هذا السند القانوني مطالبة الرئيس التركي بإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية تحت إشراف تركيا.

يحتاج ذلك إلى توافقات مع الأمريكيين قبل انسحابهم وكذلك مع الروس الباقين في سوريا.

مراقبون قالوا إن الوضع في إدلب قد يتحول إلى ورقة ضغط على تركيا.

مراقبون: إدلب والمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية تقع على الحدود التركية فكلاهما يبقى أولوية بالنسبة لأنقرة التي تتحرك بحذر شديد في الحالتين.

الوضع الميداني: