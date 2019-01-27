رقم قياسي لعدد مرشحي انتخابات الرئاسة في الجزائر

تخطى عدد طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل الـ 100 بعد أسبوع من فتح باب التقدم، في رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل.

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وزارة الداخلية الجزائرية نشرت على موقعها الإلكتروني أنها تلقت حتى مساء السبت 101 رسالة رغبة في الترشح.

طلبات الترشح ضمت 13 من رؤساء أحزاب سياسية، و88 لمرشحين مستقلين.

هذا العدد غير مسبوق لأنه تحقق بعد أسبوع فقط من فتح باب الترشح، لكن الأغلبية من قدموا طلبات الترشح شخصيات مغمورة في الساحة السياسية.

في انتخابات 2014، التي وصفها مراقبون آنذاك بـالمحسومة سلفا لصالح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي ترشح لولاية رابعة، فاق عدد المتقدمين للترشح 80 شخصية، لكن المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) أقر في النهاية 6 مرشحين بعد دراسة الملفات.

بالنسبة للشخصيات البارزة ضمن المتقدمين للترشح، يأتي عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل الذي ترشح عام 2014، كما أعلنت حركتا مجتمع السلم، والبناء الوطني الإسلاميتان ترشح رئيسيهما على التوالي عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن قرينة.

عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني الإسلامي

أعلن رئيس الحكومة السابق ومرشح رئاسيات 2004 و2014 علي بن فليس تقدمه لاستحقاق أبريل/نيسان المقبل، إضافة للجنرال المتقاعد علي غديري.

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