بيت فلسطيني يطوّقه جدار الفصل العنصري منذ سنوات

تناضل عائلة "هاني عامر" الفلسطينية للعيش في منزل محاط بجدار العزل الإسرائيلي، أو كما يسميه الفلسطينيون بـ"جدار الفصل العنصري" في الضفة الغربية المحتلة.

فقبل عقد ونصف من الزمان، كانت منيرة إبراهيم عامر (54 عامًا) تطل من الشرفة الأمامية لمنزلها في قرية "مسحة" بمحافظة سلفيت في الضفة، كل صباح لتشاهد القرية والمجتمع من حولها ينبض بالحياة.

منيرة تتذكر الأطفال وهم يضحكون ويذهبون إلى المدرسة، السيارات المزدحمة، أهالي القرية يشقون طريقهم إلى العمل، وبائعو الفواكه والخضراوات وهم يسارعون إلى فتح متاجرهم كل صباح والاندفاع بعرباتهم إلى الأسواق.

في الوقت الحاضر، كل ما يمكن لمنيرة رؤيته من شرفة منزلها هو جدار خرساني ضخم.

وقالت منيرة "اعتدت بطريقة ما على ذلك.. الشعور بالألم كل يوم هو أكثر ما أتعامل معه، لذلك في مرحلة ما، عليك التوقف عن الشعور".

الفلسطيني هاني عامر يروي حديقته في قرية مسحة بالضفة ويظهر جدار االفصل العنصري في الخلف (الجزيرة)

المنزل وجدار العزل:

دولة الاحتلال الإسرائيلي، أقامت مستوطنة "القنا" غير الشرعية على مشارف القرية في عام 1977. وتوسعت عبر العقود وأصبحت الآن موطنًا لحوالي 3884 إسرائيليًا يقيمون في الضفة المحتلة في انتهاك للقانون الدولي، وفقًا لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.

في عام 2002، عندما بدأت إسرائيل في بناء جدار الفصل، فإن منزل العائلة الواقع بالقرب من المستوطنة انتهى به الحال على الجانب الإسرائيلي من الجدار.

من المتوقع أن يبلغ طول الجدار الإسرائيلي 712 كيلومترًا عند اكتماله، أي أكثر من ضعف طول الخط الأخضر الذي يقسم الأرض الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل".

وفقًا لمنظمة بتسيلم، فإن 85٪ من مسار الجدار، الذي يتكون من سياج إلكتروني وأسلاك شائكة وخنادق وجدار خرساني طوله 70 كيلومترًا، بني داخل الأراضي المحتلة ويقسم الفلسطينيين ويفصلهم عن أراضيهم.

تم بناء جدار الفصل الإسمنتي الإسرائيلي مباشرة أمام منزل عائلة عامر. ويحده السياج على ثلاثة جوانب، ويفصل بين أفراد العائلة ووحدات سكنية للمستوطنين تقع على بعد أمتار قليلة من منزلهم.

منازل إسرائيلية في مستوطنة قنا غير الشرعية في الضفة المحتلة (الجزيرة)

عقود من الخسارة

قبل بناء مستوطنة القنا، عمّر المزارعون المحليون هذه الأراضي. وقال هاني عامر (أبو نضال) زوج منيرة "جميع سكان القرية كانوا مزارعين وأمضوا كل وقتهم في الأراضي وخاصة خلال موسم حصاد الزيتون".

هاني البالغ من العمر 61 عامًا أضاف "لكن هذا الماضي انقرض الآن.. لا يرغب الناس حتى أن ينظروا إلى هذا الجانب من القرية، لأنهم يرون الأرض التي فقدوها ولا يمكنهم الوصول إليها بعد الآن".

هاني كان يبلغ من العمر 20 عامًا عندما وصل أول المستوطنين إلى المنطقة. وعندما تزوج ورُزق بأطفال، كان يخشى أن يؤدي توسيع المستوطنة إلى إخراج عائلته من المنطقة.

حاولت العائلة وقف بناء الجدار، ونجحت خلال شهر واحد، عندما احتشد عشرات النشطاء المحليين والدوليين والإسرائيليين واعتصموا خارج منزلهم، ومع ذلك، قامت "إسرائيل" في نهاية المطاف بنشر 500 جندي ومسؤولين من شرطة الحدود إلى المنطقة لقمع المظاهرات والمتضامنين، وتم اعتقال الفلسطينيين والإسرائيليين وتم ترحيل جميع النشطاء الدوليين من البلاد.

هاني اضطر للوقوف متفرجًا وشاهد بعينيه متجر زهوره أمام منزله وقد تم هدمه وتحول إلى أنقاض لإفساح المجال للجدار وطريق عسكري إسرائيلي موازٍ له، وكان محل بيع الزهور يجلب ما يقرب من 270 دولارًا يوميًا للعائلة.

جاء الدور على مزرعة دواجن يمتلكها هاني، تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار. وبعد أن تم هدم مزرعة الدواجن، قررت السلطات الإسرائيلية تعديل مسار الجدار.

الإسرائيليون استهدفوا أيضاً 11 هكتارًا من أرض هاني، حيث كان يزرع الخيار والطماطم والبطاطا ومختلف أنواع الخضار والفاكهة الأخرى التي يبيعها في الأسواق المحلية، من أجل التصدير.

بعد الاحتجاج على القرار بمساعدة منظمات حقوق الإنسان، تمكن هاني من إنقاذ ثمانية هكتارات من أرضه قبل أن يأكلها الجدار، ومع ذلك، فقد أعاق الجدار بشدة قدرته على الوصول إلى هذه الهكتارات.

قبل الجدار،كان هاني يسير 15 دقيقة على الأقدام ليصل إلى أرضه. لكنه الآن، يستغرق الأمر ثلاث ساعات للالتفاف حول المستوطنة والجدار لدخول أرضه من الجانب الآخر.

قال هاني "أقضي الآن ست ساعات في السفر لأرى أرضي، لذا فهي تؤثر على مدى قدرتنا على الإنتاج.. عادة أعمل على الأرض لمدة ثماني ساعات في اليوم. لكن الآن من الصعب القيام بذلك".

موقع منزل هاني عامر الذي عزله جدار الفصل العنصري بالضفة المحتلة (الناشط الإسرائيلي درور إتكيس)

يعاملوك كمجرم

كان من المفترض في البداية أن يجثم مسار الجدار على منزل عائلة عامر. وقال هاني "أخبرت الإسرائيليين أنه من الأفضل أن تقتلوني من أن تأخذوا منزلي".

بعد مفاوضات بين العائلة وجيش الاحتلال، وبمساعدة من جماعات حقوق الإنسان، قاموا في النهاية بإعادة توجيه الجدار وبنائه مباشرة أمام منزلهم.

عندما تم بناء جدار الفصل، كان الجيش يفتح البوابة المتصلة بالجدار للعائلة لمدة 15 دقيقة كل يوم.

في وقت لاحق، قاموا ببناء بوابة صغيرة في الجدار للأسرة للخروج والعودة، وأعطي العائلة مفتاحًا، ولكن لم يُسمح إلا لأفراد العائلة بدخول المنزل.

هاني قال "لم أقبل هذا.. سأقوم بتهريب الضيوف! وإذا قُبض علي، سيأخذ الجيش المفتاح منّي".

استغرق الأمر سبع سنوات من المفاوضات لعائلة عامر لتكون قادرة على الذهاب والإياب كما يشاؤون ويسمح لهم باستقبال ضيوف في منازلهم.

غير أن منزل عائلة عامر لا يزال محاطًا بكاميرات، مع وجود شركة أمنية خاصة مقرها في المستوطنة تقوم بمراقبتهم باستمرار وتستدعي جيش الاحتلال، إذا تقدم المستوطنون بشكوى أو رأوا الصحفيين وهم يسجلون أو يلتقطون صورًا حول المنزل.

هاني قال "إنهم يتجسسون علي طوال الوقت، رغم أنني لا أقوم بأي شيء خاطئ.. أنا أعيش حياتي الطبيعية فقط. لكنهم يعاملونني مثل المجرم".

درور إتكيس، الباحث في منظمة "كيريم نافوت" الحقوقية الإسرائيلية، قال "خلال مراحل التخطيط لجدار الفصل، حاولت السلطات الإسرائيلية أن يتملك أقل قدر من الفلسطينيين على الجانب الغربي الإسرائيلي من الجدار".

الحقوقي الإسرائيلي أضاف "هذا هو السبب في وجود الكثير من الانحناءات والانعطافات في هيكل الجدار، وهو يتسلل عبر الضفة الغربية.. لقد تم تصميمه ليشمل أكبر قدر ممكن من الأراضي الخالية بدون إشراك الفلسطينيين… إنهم يريدون تهويد الضفة الغربية قدر المستطاع".

لاحظت منظمة "بتسيلم" أن أحد العوامل الرئيسية في تحديد مسار الجدار الفاصل هو موقع المستوطنات، وبالتالي وضع الأساس لضم فعلي لأغلب المستوطنات وكثير من الأراضي لتوسيعها مستقبلاً.

صورة مقربة لمنزل هاني عامر وجدار الفصل العنصري (الناشط الإسرائيلي درور إتكيس)

لا يستمر ظلم للأبد

في حين أصبحت الحياة أسهل على عائلة عامر مقارنة بالسنوات القليلة الأولى من بناء الجدار، فإنها لا تزال تواجه مضايقات من جيش الاحتلال والمستوطنين.

المستوطنون كانوا قد اعتادوا المجيء إلى منازلهم كل يوم.. لكن الآن أصبحت هذه التدخلات أقل تكرارًا "ومع ذلك، مازلنا نشعر أننا في خطر طوال الوقت"، وفق هاني.

بالنسبة لهاني يقول "لا يمكن مهما مر الوقت أو طالت مدة تطبيع حالتي معهم.. أشعر بنفس الشعور الذي شعرت به منذ عشر سنوات.. طالما أن الجدار والاحتلال موجودان فسوف نعاني دائمًا.. لكن لا يزال لدي إرادة للعمل والبقاء على قيد الحياة".

منيرة تقول إنها تشعر بالوحدة والشعور بالوحدة وهو الجزء الأصعب. ومن بين أولادهم الستة، يعيش ابنهما البالغ من العمر 18 عامًا في المنزل فقط. وآخرون تزوجوا وانتقلوا خارج المنطقة.

منيرة قالت "أحب أن يكون أطفالي وأقاربي من حولي.. لكن بسبب هذا الوضع، هذا مستحيل".

هاني قال "لكننا لا نعرف أن أيًا من ذلك الوضع سيدوم.. لديّ إيمان بأنه ربما بعد يومين أو عشرة أيام أو مائة عام، سيختفي كل هذا، لأنه لا يمكن لأي ظلم أن يدوم إلى الأبد".

جدار الفصل العنصري الذي يعزل منزل الفلسطيني هاني عامر منذ عام 2002 (الجزيرة)

جدار الفصل العنصري: