الإفراج عن رجل الأعمال محمد العمودي في السعودية

ذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي ومصدران سعوديان أن السلطات السعودية أفرجت عن رجل الأعمال السعودي ذي الأصول الإثيوبية، محمد حسين العمودي، وذلك بعد اعتقال دام أكثر من 14 شهرا.
ما القصة؟
- التلفزيون الإثيوبي نقل هذه الأنباء عن أريجا يرداو الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدروك للتكنولوجيا التابعة للعمودي.
- أحد المصدرين أبلغ "رويترز": "أُطلق سراحه اليوم واتجه إلى جدة".
- لم يتسن لرويترز الوصول إلى العمودي، ولم تستجب السلطات السعودية لطلب بالتعقيب حتى الآن.
يأتي ذلك وسط تدقيق شديد في سجل المملكة الخاص بحقوق الإنسان في أعقاب الغضب العالمي الذي أثاره مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وبعد إطلاق سراح محتجزين آخرين الأسبوع الماضي من بينهم رجل الأعمال عمرو الدباغ.
من هو العمودي؟
- العمودي، وهو في السبعينيات من عمره، ضخ استثمارات كثيفة في قطاعات البناء والزراعة والتعدين في إثيوبيا، التي وُلد فيها.
- في وقت لاحق، اشترى العمودي مصافي نفطية في المغرب والسويد.
- مجلة فوربس صنفت في وقت سابق العمودي من الأثرياء أصحاب المليارات، لكن لم يتضح بعد قدر ما صادرته السعودية من ثروته مقابل إطلاق سراحه، إذا كانت قد صادرت منها شيئا، كما حدث مع آخرين احتُجزوا في الحملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
يشار إلى أن محمد العمودي كان واحدا ممن اعتقلوا قسريا في فندق ريتز كارلتون في نوفمبر/ تشرين ثاني من العام 2017 فيما سمي حملة لمكافحة الفساد.
خلفيات:
- في 4 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهم الفساد. وندد معارضون بالحملة بوصفها ابتزازًا وحيلة لتعزيز النفوذ.
- الاعتقالات جاءت في إطار ما سميت حملة تطهير حكومية، واتسعت القائمة لاحقا لتشمل أكثر من 350 من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين.
- المعتقلون تم إيداعهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض بعد إيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الاتصال به.
- السلطات تحفظت على أموال المعتقلين، وشددت المراقبة على المطارات لمنع هروب أي شخص لا يزال تحت التحقيق.
- جرى الإفراج عن معظم الذين احتجزوا خلال الحملة في غضون بضعة أشهر بعد توصلهم إلى تسويات قالت السلطات إنها ستدر أكثر من 100 مليار دولار.
- تقارير ذكرت أن بعضهم تعرضوا للتعذيب وهو ما تنفيه الحكومة.
- قرار إطلاق سراح المعتقلين جاء قبل جولة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة وعواصم أوربية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2018.