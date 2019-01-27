الإفراج عن رجل الأعمال محمد العمودي في السعودية

ذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي ومصدران سعوديان أن السلطات السعودية أفرجت عن رجل الأعمال السعودي ذي الأصول الإثيوبية، محمد حسين العمودي، وذلك بعد اعتقال دام أكثر من 14 شهرا.

ما القصة؟

التلفزيون الإثيوبي نقل هذه الأنباء عن أريجا يرداو الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدروك للتكنولوجيا التابعة للعمودي.

أحد المصدرين أبلغ "رويترز": "أُطلق سراحه اليوم واتجه إلى جدة".

لم يتسن لرويترز الوصول إلى العمودي، ولم تستجب السلطات السعودية لطلب بالتعقيب حتى الآن.

يأتي ذلك وسط تدقيق شديد في سجل المملكة الخاص بحقوق الإنسان في أعقاب الغضب العالمي الذي أثاره مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وبعد إطلاق سراح محتجزين آخرين الأسبوع الماضي من بينهم رجل الأعمال عمرو الدباغ.

من هو العمودي؟

العمودي، وهو في السبعينيات من عمره، ضخ استثمارات كثيفة في قطاعات البناء والزراعة والتعدين في إثيوبيا، التي وُلد فيها.

في وقت لاحق، اشترى العمودي مصافي نفطية في المغرب والسويد.

مجلة فوربس صنفت في وقت سابق العمودي من الأثرياء أصحاب المليارات، لكن لم يتضح بعد قدر ما صادرته السعودية من ثروته مقابل إطلاق سراحه، إذا كانت قد صادرت منها شيئا، كما حدث مع آخرين احتُجزوا في الحملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يشار إلى أن محمد العمودي كان واحدا ممن اعتقلوا قسريا في فندق ريتز كارلتون في نوفمبر/ تشرين ثاني من العام 2017 فيما سمي حملة لمكافحة الفساد.

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