هل تستجيب "ماريا كاري" لطلب شقيقة معتقلة بالسعودية؟

دعت شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري إلى أن تذكر أختها في حفلها الغنائي الأول بالمملكة.

التفاصيل:

قبل أيام، أعلنت "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" عبر حسابها على "تويتر"، إحياء "كاري" لأول مرة في البلاد حفلا موسيقيا في 31 يناير / كانون الثاني الجاري، ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

ولأول مرة في المملكة !! وفي احدى الامسيات الفنية في منطقة الترفيه الفنانة العالمية ماريا كاري وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (كيك) #KAEC#السعودية_الدولية_للجولف pic.twitter.com/xI8GEezsOx — مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (@kaec_saudi) January 24, 2019

من المنتظر أن تشهد المدينة في الليلة نفسها عددا من العروض الفنية والموسيقية بحضور عدد من مشاهير الموسيقى، كالفنان العالمي "تييستو" والفنان "شون بول" والفنانة الخليجية بلقيس.

عبر حسابها على "تويتر"، أرسلت "علياء" شقيقة لجين الهذلول، تغريدة لحساب "كاري" بمناسبة حفلها بالسعودية.

علياء قالت إنها تتمنى أن تكون شقيقتها بين حضور الحفل، مستدركة: "لكنها خلف القضبان لأنها حاولت تحسين أوضاع النساء" في السعودية.

علياء حثت المغنية كاري على توجيه الشكر إلى "لجين" على مسرح الحفل، إثر ما تعتبره جهودا لشقيقتها أدت فيما يبدو إلى هذا الانفتاح على الغناء والموسيقى، فيما لم تعلق "كاري" بشأن الطلب حتى اليوم السبت، غير أن تغريدة علياء حازت تفاعل المئات.

Hi @MariahCarey Remember, thanks to my sister @LoujainHathloul, you r able to perform in Saudi Arabia. I wish she can attend your concert. But she’s locked behind bars because she tried to improve women's condition. Don' forget to thank her on stagehttps://t.co/0Pf7bfz3yB — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) January 25, 2019

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