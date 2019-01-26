هل تستجيب "ماريا كاري" لطلب شقيقة معتقلة بالسعودية؟

دعت شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري إلى أن تذكر أختها في حفلها الغنائي الأول بالمملكة.
التفاصيل:
- قبل أيام، أعلنت "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" عبر حسابها على "تويتر"، إحياء "كاري" لأول مرة في البلاد حفلا موسيقيا في 31 يناير / كانون الثاني الجاري، ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.
- من المنتظر أن تشهد المدينة في الليلة نفسها عددا من العروض الفنية والموسيقية بحضور عدد من مشاهير الموسيقى، كالفنان العالمي "تييستو" والفنان "شون بول" والفنانة الخليجية بلقيس.
- عبر حسابها على "تويتر"، أرسلت "علياء" شقيقة لجين الهذلول، تغريدة لحساب "كاري" بمناسبة حفلها بالسعودية.
- علياء قالت إنها تتمنى أن تكون شقيقتها بين حضور الحفل، مستدركة: "لكنها خلف القضبان لأنها حاولت تحسين أوضاع النساء" في السعودية.
- علياء حثت المغنية كاري على توجيه الشكر إلى "لجين" على مسرح الحفل، إثر ما تعتبره جهودا لشقيقتها أدت فيما يبدو إلى هذا الانفتاح على الغناء والموسيقى، فيما لم تعلق "كاري" بشأن الطلب حتى اليوم السبت، غير أن تغريدة علياء حازت تفاعل المئات.
خلفيات:
- في مايو / أيار 2018، تم اعتقال لجين الهذلول وفق ما أفادت شقيقتها "علياء"، الناشطة السعودية المقيمة في بلجيكا، في مقال كتبته في 13 يناير/ كانون ثاني لجاري عبر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بعنوان "شقيقتي في سجن سعودي.. هل سيظل بومبيو صامتا؟".
- علياء حثت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على بحث قضية أختها خلال جولته آنذاك التي شملت السعودية.
- لجين الهذلول، صحفية درست في الولايات المتحدة وعرفت بدفاعها عن حقوق المرأة السعودية، وقد تعرضت للاعتقال أكثر من مرة بسبب مواقفها.
- في 2014 سجنت الهذلول لأكثر من سبعين يوما بعدما حاولت عبور الحدود بين الإمارات والسعودية وهي تقود سيارتها، وفي 2015 منعت من دخول الإمارات، وردت على ذلك بالقول إن القرار جاء بطلب من السعودية.
- في ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أشرف على التحقيق مع الناشطة المعتقلة الهذلول التي تعرضت لأكثر صنوف التعذيب قسوة، وإنه هدد باغتصابها وقتلها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي.
- تواجه المملكة التي تعرف بالتقاليد الدينية الصارمة، انتقادات غربية لتوقيف ناشطين سعوديين، أدت إلى أزمة دبلوماسية مرتبطة باستدعاء سفيرها بكندا قبل أشهر، إثر تناول الأخيرة الملف الحقوقي للمملكة، وعادة تعتبر الرياض هذه الانتقادات "تدخلا" في شؤون بلادها.
- منذ أكتوبر / تشرين الأول 2018، تواجه المملكة انتقادات أشد عقب اعترافها بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار وتقديم روايات متضاربة، ولا تزال القضية محل اهتمام دولي، دون العثور على جثة خاشقجي حتى الآن.