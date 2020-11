هل تستجيب "ماريا كاري" لطلب شقيقة معتقلة بالسعودية؟

دعت شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري إلى أن تذكر أختها في حفلها الغنائي الأول بالمملكة.

Hi @MariahCarey

Remember, thanks to my sister @LoujainHathloul, you r able to perform in Saudi Arabia.

I wish she can attend your concert. But she’s locked behind bars because she tried to improve women's condition.

Don' forget to thank her on stagehttps://t.co/0Pf7bfz3yB

— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) January 25, 2019