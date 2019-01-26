مصر: توقيف سيدة خاطرت بحياة نجلها من أجل مفتاح

أوقفت السلطات المصرية، سيدة تسببت في سخط الآلاف من رواد التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تخاطر بحياة ابنها من نافذة إحدى الشقق على الطابق الثالث.

يظهر المقطع المصور السيدة وهي تدفع بالطفل من نافذة إحدى الشقق في الطابق الثالث، لمحاولة الوصول إلى مفتاح شقتها الضائع، وسط صراخ من الطفل للتحذير من احتمال سقوطه.

تفاصيل القصة: