فنزويلا.. روسيا والصين تتحديان أمريكا ومهلة غربية لمادورو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن روسيا والصين عرقلتا صدور قرار لمجلس الأمن يدعم من أسماه "الرئيس المؤقت لفنزويلا" خوان غوايدو..

وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن، لمناقشة التطورات في فنزويلا، السبت، ناشد بومبيو المجتمع الدولي "دعم التحول الديمقراطي والوقوف إلى جانب غوايدو".

تصريحات بومبيو:

الدعوة لعقد الجلسة جاءت بعد أن بات 9 من كل 10 فنزويليين فقراء؛ واضطرت الفتيات والنسوة إلى العهر، ونزح أكثر من 3 ملايين من منازلهم.

نظام مادورو (الرئيس نيكولاس مادورو) والفساد سرقا مستقبل البلاد، ونريد من جميع الدول دعم شعبها والوقوف ودعم تطلعه إلى الديمقراطية.

نظام الرئيس (السابق) نيكولاس مادورو قمع الشعب الفنزولي لسنوات.

حان الوقت لنعترف بالحكومة الشرعية التي يقودها رئيس البرلمان الفنزويلي وننهي الكابوس الذي تعيشه فنزويلا.

الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي ومن يحكمون دون ديمقراطية في بلادهم يحاولون دعم مادورو.

مندوب فنزويلا:

الولايات المتحدة تتدخل بصفة صارخة في شؤون بلادي وتدفع بدول أوربية لاتباعها.

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أعطى الضوء الأخضر لحدوث انقلاب في فنزويلا.

ترمب هدد باستخدام القوة العسكرية ضد فنزويلا.

واشنطن أعلنت إجراءات جائرة ضد فنزويلا دون سند قانوني ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة تقف وراء الإطاحة بكثير من الرؤساء في العالم وتأييد الانقلابات العسكرية.

أمريكا تحرض جهات داخل فنزويلا ودول أوربية ضد الحكم الشرعي في البلاد.

القوات المسلحة في فنزويلا دافعت عن الدستور، وأمريكا لم تستطع إقناع الجيش بالانقلاب على الرئيس وفشلوا في ذلك.

إدارة ترمب تتخذ قرارات أحادية مثل قراراها بنقل عاصمتها في إسرائيل إلى القدس.

وضع دول أوربية مهلة لفنزويلا تصرف صبياني.

أمريكا تسحب قواتها من سوريا فهل سيشنون حربا جديدة في أمريكا اللاتينية؟

روسيا والصين

روسيا والصين وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية عرقلت، السبت، مسعى أمريكيا لاستصدار بيان في مجلس الأمن الدولي يعبر عن تأييد كامل للجمعية الوطنية الفنزويلية باعتبارها "المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا" في البلاد.

مندوب روسيا: اجتماع اليوم هو جزء من استراتيجية الولايات المتحدة لتغيير الأنظمة بالقوة وهذا أمر نرفضه.

مندوب روسيا: مانراه اليوم هو تهديد استقرار دولة مستقلة بالقوة.

مندوب روسيا: الولايات المتحدة تفتعل حججا واهية لتدخلها في شؤون الدول وهذا أمر مرفوض.

مندوب روسيا: فشلت محاولات واشنطن إسقاط الرئيس مادورو وبعدها سعت لذلك عبر دول مجاورة لفنزويلا.

مندوب روسيا: هناك محاولات لاغتيال مادورو وواشنطن اعترفت مباشرة بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.

مندوب روسيا: واشنطن اعتبرت أن هناك مواجهة بين مادورو والشعب وهذا مجرد كذب.

مندوب روسيا: بعض القادة يتحدثون عن خيارات أخرى مثل استعمال القوة في فنزويلا.

مندوب روسيا: لا بد من وقف كل تدخل خارجي في هذه الأزمة مع وقف دعم المعارضة.

مندوب روسيا: لا بد من وقف كل تدخل خارجي في هذه الأزمة ووقف دعم المعارضة.

مندوب روسيا: علينا أن نتجنب التهديدات وأن نطلق حوارا حقيقيا في فنزويلا لتهدئة الوضع.

مندوب روسيا: مرشحون في الانتخابات الرئاسية الماضية في فنزويلا تعرضوا لضغوط أمريكية حتى ينسحبوا منها.

مندوب روسيا: الولايات المتحدة تفضل تغيير الأنظمة بالقوة كجزء من سياستها الخارجية.

مندوب روسيا: الولايات المتحدة تعتبر أمريكا الجنوبية حديقتها الخلفية وترى أنه من حقها التصرف هناك كما يحلو لها.

مهلة بريطانيا

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت قال إن بريطانيا ستعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا إذا لم يتم الإعلان عن انتخابات جديدة خلال الأيام الثمانية المقبلة.

هنت على تويتر "غوايدو هو الشخص المناسب لقيادة فنزويلا إلى الأمام". وأضاف "إن لم يتم الإعلان عن انتخابات جديدة ونزيهة خلال ثمانية أيام فإن المملكة المتحدة ستعترف به رئيسا مؤقتا ليتقدم بالعملية السياسية نحو الديمقراطية".

2/2 @jguaido is the right person to take Venezuela forward. If there are not fresh & fair elections announced within 8 days UK will recognise him as interim President to take forward the political process towards democracy. Time for a new start for the suffering ppl of Venezuela — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) January 26, 2019

الاتحاد الأوربي

وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني حذرت السبت من أن الاتحاد "سيتخذ مزيدا من الإجراءات" في حال عدم الدعوة إلى انتخابات "خلال الأيام المقبلة" في فنزويلا، وضمنها ما يتعلق "بالاعتراف بقيادة" هذا البلد.

موغيريني قالت في بيان باسم الاتحاد "في غياب إعلان حول تنظيم انتخابات جديدة في ظل الضمانات الضرورية خلال الأيام المقبلة، سيتخذ الاتحاد الأوربي خطوات إضافية خصوصا فيما يتعلق بقضية الاعتراف بقيادة هذا البلد".

إسبانيا وفرنسا وألمانيا

إسبانيا وفرنسا وألمانيا حددت اليوم للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات في بلاده وإلا فإنها ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا" موقتا.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال في إعلان رسمي بثه التلفزيون "إذا لم تتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا ستعترف بخوان غوايدو رئيسا".

الرئيس ايمانويل ماكرون الذي قال إن فرنسا "مستعدة للاعتراف" بغوايدو "رئيسا" لفنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات "خلال 8 أيام".

ماكرون كتب في تغريدة تزامنا مع إعلان سانشيز أنه "بدون الإعلان عن إجراء انتخابات في غضون 8 أيام، سنكون مستعدين للاعتراف بغوايدو "رئيسا مكلفا" لفنزويلا من أجل بدء عملية سياسية. نحن نعمل مع شركاء أوربيين".

Le peuple vénézuélien doit pouvoir décider librement de son avenir. Sans élections annoncées d’ici 8 jours, nous serons prêts à reconnaître @jguaido comme « Président en charge » du Venezuela pour enclencher un processus politique. Nous y travaillons entre partenaires européens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 26, 2019

المتحدثة باسم الحكومة الألمانية قالت في تغريدة "يجب أن يمنح للشعب الفنزويلي حق أن يقرر بحرية وفي أمان مستقبله. إذا لم تعلن انتخابات في غضون ثمانية أيام، فسنكون مستعدين للاعتراف بخوان غوايدو الذي يقود مثل هذه العملية السياسية، كرئيس بالوكالة".

كانت إسبانيا توّد أن يمارس الاتحاد ضغوطا على مادورو من أجل إجراء انتخابات فورية، لكن دولا مثل النمسا واليونان والبرتغال أبدت ترددا حيال ذلك.

خلفيات: