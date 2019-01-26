فرنسا.. محتجو السترات الصفراء يتحدون ماكرون بمظاهرات جديدة

نظم الآلاف من متظاهري السترات الصفراء مسيرات بأنحاء باريس وغيرها من المدن الفرنسية، السبت، في الأسبوع الحادي عشر للاحتجاجات ضد الحكومة.

ويشير ذلك إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم ينجح بعد في إخماد المعارضة ضد بعض سياساته.

ما الذي حدث؟

وزارة الداخلية الفرنسية ذكرت أن الاحتجاجات كانت سلمية في معظمها لكن اشتباكات متفرقة وقعت في ختام مسيرة بباريس عند ساحة الباستيل، وفي مناطق أخرى من البلاد مشيرة إلى أن 22 ألف شخص في المجمل شاركوا في المظاهرات.

في واحدة من عدة مسيرات بالعاصمة، اتجه مئات المتظاهرين نحو ساحة الباستيل مرورا بشارع الشانزليزيه الشهير الذي أصبح مسرحا للاحتجاجات كل أسبوع.

وكما حدث في الأسابيع السابقة رفع المحتجون الأعلام الفرنسية ولافتات تهاجم من وصفته بـ"الملك ماكرون" وتقول إنه لا يشعر بالمواطن العادي أو تدعو لإجراء استفتاءات يقترحها المواطنون.

محتجو السترات الصفراء يتحدون ماكرون بمظاهرات جديدة (رويترز)

فور التجمع في الباستيل، أقامت مجموعات صغيرة من المحتجين حواجز وأشعلت النار وألقت مقذوفات على الشرطة التي ردت بقنابل الغاز ومدافع المياه وفقا لما أظهرته لقطات تلفزيونية. وقالت السلطات المحلية إن الشرطة ألقت القبض على 42 شخصا في باريس.

مثل آخر أسبوعين في باريس، كانت الحوادث محدودة بالمقارنة بأعمال العنف التي وقعت في ديسمبر/ كانون الأول وتعد الأسوأ من نوعها في العاصمة خلال عقود.

في مناطق أخرى، نظم محتجون مسيرة في مدينة ستراسبورغ بشرق البلاد باتجاه مقر البرلمان الأوربي.

خرجت مسيرات في بوردو وتولوز بجنوب غرب البلاد، وهما من المراكز الرئيسية للاحتجاجات، بينما وقعت بعض المواجهات في احتجاجات بمدينتي مرسيليا وليون.

في مسعى للحد من السخط، أطلق الرئيس الفرنسي في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني سلسلة نقاشات عامة وعد بأنها ستقود إلى اتخاذ إجراءات.

في مؤشر على انقسام داخل حركة السترات الصفراء، اقترح بعض المتظاهرين قائمة مرشحين لخوض انتخابات البرلمان الأوربي في مايو / أيار الأمر الذي اعتبره ناشطون آخرون خيانة.

في المقابل، يعتزم معارضون للحركة تنظيم مظاهرة مضادة في باريس، غدا الأحد، بهدف التنديد بالعنف الذي شهدته الاحتجاجات.

تطورات الوضع:

بينما تقول العديد من استطلاعات الرأي إن شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون قد ازدادت، تبقى صفوف "السترات الصفراء" منقسمة، وخصوصاً بعدما أعلنت، الأربعاء، لائحة "تجمع المبادرة الوطنية" الانتخابية للسترات الصفراء تحضيراً للانتخابات الأوربية في مايو/ أيارالمقبل. وذلك وفق وكالة فرانس برس.

في الموكب الأكثر بروزا، والذي بدأته الشخصية المثيرة للجدل إريك درويه، رفعت العديد من اللافتات المطالبة بإجراء "استفتاء المبادرة المواطنية"، أحد المطالب الرئيسية لـ "السترات الصفراء".

حتى الساعة، لم تستجب الحكومة للدعوة إلى استفتاء. ومساء الجمعة، وبمناسبة "النقاش الوطني" الذي أطلقته الحكومة لتهدئة غضب الشارع، قال رئيس الوزراء إدوار فيليب، بوضوح "الاستفتاء، فكرة تصيبني بالخوف".

من المتوقع أن تجري تظاهرة أخرى الأحد، تحت شعار "الأوشحة الحمراء" من أجل إسماع صوت "الغالبية الصامتة" والدفاع عن "الديموقراطية والمؤسسات"، وضدّ أعمال عنف لطخت صورة تظاهرات "السترات الصفراء" منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

يأمل محتجو "السترات الصفراء" بمناسبة الأسبوع الحادي عشر التحرك ضدّ السياسات الاجتماعية والضريبية للحكومة، بأن يبقوا موجودين في الشارع وبأن تبقى أصواتهم مسموعة.

للمرة الأولى السبت، ستمنح الشرطة المزودة بجهاز البالون الدفاعي المثير للجدل، كاميرات للمشاة، لضمان مزيد من "الشفافية"، وفق وزارة الداخلية، لدى استخدامها هذا السلاح غير القاتل مع اتهامات بأنه أدى إلى فقء عيون عدد من المتظاهرين.

متظاهر يرتدي سترة صفراء يتفاعل مع قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة خلال مظاهرة لحركة "السترات الصفراء" في نانت (روي

خلفية:

انطلقت الاحتجاجات في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتراضا على خطط لزيادة ضرائب الوقود لكنها تطورت إلى تمرد أوسع ضد الحكومة يجتذب عشرات الآلاف من المتظاهرين من مختلف أنحاء البلاد أيام السبت.