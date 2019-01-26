ضغوط على ماكرون ليكون "حازما" في مواجهة السيسي

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لمصر يأمل خلالها تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، رغم الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت وكالة رويترز إن ماكرون عندما استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، سلمه قائمة بأسماء نشطاء كان يعتقد أن السيسي يمكن أن يطلق سراحهم من السجن".

وقالت ثلاثة مصادر اطلعت على الحوار (لرويترز) إن السيسي نظر إلى ماكرون، ولمح له بأنه ساذج، ومضى يعدد بالتفصيل الأسباب التي تدعو إلى عدم الإفراج عن كل شخص، مشددا على صلاتهم بالإسلاميين أو الإخوان المسلمين.

بعد المفاجأة.. هل ينقح ماكرون نهجه؟

بعد أن ألجمته المفاجأة، قال الرئيس الفرنسي الشاب في مؤتمر صحفي لاحق إنه ليس من حقه "أن يلقي محاضرة" على مصر في مجال الحريات المدنية.

يقول مسؤولون فرنسيون إنه بعد 13 شهرا، يعمل ماكرون على تنقيح نهجه، وبينما يستعد ماكرون لزيارة مصر لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الأحد، فإنه يأمل في الحصول على مزيد من عقود الأعمال والدفاع دون التخلي عن ملف حقوق الإنسان.

المشكلة التي يواجهها ماكرون هي أنه بينما كان أقل صراحة في حديثه عن الحقوق منذ اجتماعه الأول مع السيسي، فإن مصر لم تف باتفاقات دفاعية ومدنية، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قمع الحريات ازداد سوءا.

منظمات غير حكومية تزيد الضغوط على ماكرون لكي يكون حازما في مواجهة الرئيس المصري، الذي فاز في أبريل/ نيسان بفترة ولاية ثانية.

يقر الإليزيه "بتطور" في تفكير ماكرون، إذ قال مستشار رئاسي "نهج الرئيس في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 ربما كان مختلفا بعض الشيء… لكن مرّ بعض الوقت".

هذه المرة، بدلا من تقديم قائمة محدودة بأسماء الأشخاص الذين يجب الإفراج عنهم من السجن، أرسلت السلطات الفرنسية إلى القاهرة دراسة أوسع نطاقا لأوجه القصور في حقوق الإنسان وقائمة بنشطاء غير إسلاميين مسجونين تعتقد أن السيسي سيجد صعوبة في رفضها.

قال مصدر دبلوماسي فرنسي "أعتقد أن ماكرون يدرك أن هناك حدودا لدبلوماسيته الصامتة… يتعين عليه أن يحقق التوازن بين عدم إزعاج السيسي وإثبات نقطة عامة حول حقوق الإنسان".

العلاقات الفرنسية المصرية.. مخاوف مشتركة:

بعد وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، توطدت العلاقات الفرنسية المصرية، ويشترك البلدان في مخاوف بشأن فراغ سياسي في ليبيا والتهديد من الجماعات المسلحة في مصر.

تعامل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند بطريقة هادئة مع ملف الحقوق، وتم التوقيع على صفقات دفاع، بما في ذلك بيع 24 طائرة مقاتلة رافال، وفرقاطة متعددة المهام وسفينتين حربيتين من طراز ميسترال، وهي صفقات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات يورو.

جلال حرشاوي المحاضر في مجال الجيوسياسة بجامعة فرساي: في مقابل غض فرنسا الطرف عن حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، اشترت القاهرة أسلحة بمليارات الدولارات… لكن الأمور تغيرت قليلا في الآونة الأخيرة، فقد باتت قبضة السيسي على السلطة أكثر إحكاما.

منذ أن وصل ماكرون إلى السلطة، فتر النشاط التجاري، لم يتحسن الفائض التجاري لفرنسا مع مصر في ثلاث سنوات، مستقرا عند نحو مليار يورو، وتمكنت ألمانيا ودول أخرى من الحصول على عقود مدنية كبيرة.

جرى تعليق تعهد مصري بشراء 12 مقاتلة رافال أخرى لمدة عامين تقريبا، ويأمل المسؤولون الفرنسيون في أن يتغير هذا الوضع في الأسابيع المقبلة، على الرغم من إدراك أن توقيع مثل هذا العقد خلال زيارة ماكرون لن يكون من الحصافة في شيء في ظل الجدل بشأن حقوق الإنسان.

أحد المسؤولين في منظمة غير حكومية مقرها باريس: في جلسات خاصة، يقولون إن ماكرون فهم الأمر، لكن الاختبار بالنسبة له سيكون ما إذا كان يقول كلمات لإرضائنا أم إن هناك شيئا ملموسا مثل إطلاق سراح السجناء في نهاية المطاف.

ليس من الواضح إن كان بوسع ماكرون أن يجد صيغة للكلمات والإجراءات التي تحافظ على وجود حقوق الإنسان على جدول الأعمال وتقنع السيسي بإعادة الانخراط في التجارة. ولكن حتى إذا استطاع إقناع الرئيس المصري بأن فرنسا شريك موثوق به، فقد لا يكون ذلك كافيا بالنظر إلى الوضع المالي في القاهرة.

حرشاوي في إشارة إلى القروض التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي: أزمة ديون مصر تقلص احتمالات أن تطلب القاهرة شراء معدات فرنسية على نطاق كبير… دعم فرنسا الأيديولوجي لا يزال راسخا لكنه لم يعد بنفس القدر من الأهمية.

ماكرون في مصر بين تعزيز الشراكة وحقوق الإنسان:

تعتبر زيارة ماكرون إحدى الرحلات الخارجية النادرة في بداية العام الحالي للرئيس الفرنسي الذي يركّز جهوده منذ أكثر من شهرين على الأزمة الاجتماعية لحركة "السترات الصفر".

يعكس بقاء الزيارة ضمن جدول أعمال ماكرون الأهمية التي توليها فرنسا لمصر "الدولة البالغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة، والتي تشكّل ضرورة قصوى لأمن واستقرار الشرق الأوسط وأوربا"، بحسب تأكيد الرئاسة الفرنسية.

ترى باريس في مصر "سوقاً ضخمة" خصوصاً وأنّها تحتلّ المرتبة 11 في الشراكة معها،وقد تمّ تحقيق تقدّم في السنوات الأخيرة خصوصاً في مجال الأسلحة التي بلغت قيمة عقودها ستّ مليارات يورو منذ عام 2015.

تمّ تسليم 24 مقاتلة من طراز "رافال" ويجري التفاوض حالياً للحصول على 12 أخرى من هذا النوع، لكن ليس من المتوقّع الإعلان عن عقود حالياً.

الرئاسة الفرنسية: ليس مستبعداً أن تستكمل مصر أسطول مقاتلات رافال في الأشهر المقبلة، لكن لن يكون هناك توقيع عقود بهذا الشأن خلال الزيارة.

يوم الإثنين، سيلتقي ماكرون مع السيسي وسيبحثان محاربة الإرهاب والأزمات الإقليمية، وخصوصاً ليبيا التي تشكل مصدر قلق كبير لمصر التي تشترك في حدود طويلة مع هذا البلد الغارق في فوضى تامة، فضلاً عن سوريا والقضية الفلسطينية.

سيطرح الرئيس الفرنسي "بوضوح على الطاولة" قضايا حسّاسة للغاية تتعلّق باحترام حقوق الإنسان، وقالت الرئاسة الفرنسية "نحن قلقون بشأن الوضع الحالي".

إيف بريجان من منظمة العفو الدولية: نتوقّع رسائل قوية وتغييرات في الممارسة، خصوصاً فيما يتعلّق بمسألة نقل الأسلحة الفرنسية إلى مصر، ولا سيّما بيع المركبات الخفيفة المدرّعة التي كانت تستخدم لقمع المعارضين، وفقاً لمنظمات غير حكومية.

من المنتظر توقيع حوالي 30 اتفاقية أو عقود تصل قيمتها إلى "مئات ملايين اليوروهات" في مجالات النقل والطاقة المتجدّدة والصحّة ومنتجات الأغذية الزراعية. وسيحضر إلى القاهرة نحو خمسين من رؤساء الشركات الفرنسية.

تواجه مصر أزمة اقتصادية حادّة بعد ثورة يناير عام 2011، وحصلت بعدها على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ونفّذت إصلاحات اقتصادية جذرية.

تساؤلات بشأن بيع معدات عسكرية فرنسية لمصر: