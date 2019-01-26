صحيفة أمريكية: السيسي يستمر في القمع ويتطلع للبقاء بالسلطة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إنه مع احتفال مصر بذكرى احتجاجات ميدان التحرير، يستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في سجن المعارضين ويوسع الرقابة وربما يتطلع للبقاء في السلطة.

ماذا جاء في تقرير الصحيفة؟

التقرير أشار إلى أن نظام السيسي يختلف جذريا عن نظام مبارك، إذ ليس لديه حزب سياسي مركزي، ويعتمد على القوات المسلحة كقاعدة دعم له.

نظام السيسي يدفع البلاد إلى طليعة الدول السلطوية الصاعدة، معتبرا أن الدولة الأمنية هي البديل الوحيد للفوضى. وهو ما يلقى دعم الإدارة الأمريكية بوصفه حصنا ضد التطرف.

التقرير أشار إلى جهود نواب ومحامين يسعون لتعديل الدستور بحيث يتاح للسيسي البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.

التقرير تطرق إلى أن الاقتصاد المصري ينمو بمعدل 5.4٪ بسبب الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة.

التقرير أشار إلى حالة التذمر الشعبي إزاء تدابير التقشف التي نتج عنها انخفاض مستويات المعيشة لأغلبية المصريين.

أحد قادة اللجنة المصرية للحقوق والحريات قال إنه طالما أن المطالب بالخبز والعدالة الاجتماعية موجودة، فإن الثورة لا تزال حية.

السيسي يجر مصر عميقا لماضيها الاستبدادي

في السياق نفسه، رأى ريتشارد سبنسر الكاتب بصحيفة التايمز البريطانية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أجبر الصحف على الترويج لعبادة شخصه، وحطّم الإخوان المسلمين والمعارضة السياسية، يستدرج مصر إلى ماضيها الاستبدادي.