شاهد: رئيس مجلس الدولة الليبي يستقيل من الإخوان المسلمين

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، السبت، استقالته من جماعة "الإخوان المسلمين"، داعيا إلى العمل بعيدا عن أي تيارات قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع.
استقالة المشري جاءت في تسجيل مصور نشره على صفحته بموقع فيسبوك وبثته قناة "ليبيا بانوراما" (خاصة)،السبت.
ماذا قال؟
- أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك انطلاقا من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، مع استمراري في العمل السياسي والحزبي، والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء الجماعة".
- أدعو أبناء الشعب الليبي إلى العمل بعيدا عن أي شعارات أو أسماء قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع.
خلفيات:
- منذ الستينات نشأت جماعة "الإخوان المسلمين" في ليبيا، لكنها كانت محظورة حتى سقوط الرئيس السابق معمر القذافي.
- أسست الجماعة حزب "العدالة والبناء"، عقب سقوط الأخير، كذراع سياسية لها.
- خالد المشري هو سياسي ليبي من مؤسسي حزب العدالة والبناء ذي التوجه الإسلامي، يعرف بمواقفه المناوئة للواء المتقاعد خليفة حفتر، انتخب في أبريل/نيسان 2018 في منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية.
- المشري تولى خلال الثورة مسؤوليات ومناصب إدارية عدة، فقد كان عضوا مؤسسا للجنة إدارة مدينة الزاوية طيلة مدة الثورة، ورئيس اللجنة الليبية للإغاثة بتونس عام 2011، ومنسقا عاما للإغاثة بالمنطقة الغربية بليبيا.
- شغل المشري مقعدا في المؤتمر الوطني العام عن الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة، وبعدها تولى رئاسة لجنة المالية في المؤتمر، كما شغل كذلك عضوية لجنة الأمن القومي وكان مقررا لها.
- المشري انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وتعرّض للسجن مع بقية أفراد الجماعة بين عامي 1998 و2006 قبل أن يستقيل منها اليوم.