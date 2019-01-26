شاهد: رئيس مجلس الدولة الليبي يستقيل من الإخوان المسلمين

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، السبت، استقالته من جماعة "الإخوان المسلمين"، داعيا إلى العمل بعيدا عن أي تيارات قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع.

استقالة المشري جاءت في تسجيل مصور نشره على صفحته بموقع فيسبوك وبثته قناة "ليبيا بانوراما" (خاصة)،السبت.

ماذا قال؟

أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك انطلاقا من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، مع استمراري في العمل السياسي والحزبي، والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء الجماعة".

أدعو أبناء الشعب الليبي إلى العمل بعيدا عن أي شعارات أو أسماء قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع.

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